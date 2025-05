Especialista compartilha dicas para pedir aumento de salário

O pedido de aumento salarial continua sendo um tema sensível no ambiente corporativo. Embora faça parte da trajetória de muitos profissionais, a conversa com o gestor sobre remuneração costuma gerar insegurança. Para evitar decisões impulsivas e garantir uma abordagem adequada, especialista aponta a preparação como etapa essencial do processo.

Antes de qualquer movimentação, é importante que o profissional conheça o valor de mercado do seu cargo, considerando área de atuação, porte e segmento da empresa, além da região onde trabalha. Plataformas especializadas e sites de vagas ajudam a compreender a média salarial para diferentes níveis de experiência e formação. Cruzar essas informações com a própria trajetória permite avaliar se há ou não uma defasagem salarial.

“Um dos primeiros passos é entender se o salário está ou não compatível com o que o mercado está praticando para a função, nível de senioridade e localidade do profissional”, afirma Milve Inouye, Gerente de People & Culture no ManpowerGroup Brasil. “Hoje, existem muitas ferramentas públicas para isso, como o Glassdoor ou até comparações feitas em sites de recrutamento.”

Além da pesquisa, reunir dados concretos sobre desempenho também é bastante recomendado. “A preparação para esse tipo de conversa exige um olhar atento às conquistas que o profissional teve ao longo do tempo. Resultados quantificáveis, entregas relevantes, metas alcançadas no PDI e feedbacks positivos ajudam a embasar a solicitação”, explica Milve. “É importante saber apresentar o impacto do trabalho em termos de produtividade, economia, inovação ou melhoria de processos.”

“Embora também seja comum que as pessoas queiram argumentar com questões pessoais, como aumento de despesas ou mudanças na vida familiar, esse tipo de justificativa não deve ser o foco da conversa”, alerta Milve. “O que sustenta um pedido de aumento é o desempenho no trabalho. É preciso mostrar resultados, e não situações particulares.”

Outro ponto importante, segundo a especialista, é ter clareza sobre o que está sendo pedido. “O profissional precisa pensar sobre o que está buscando. Um aumento percentual? Um bônus? Uma promoção? Ter isso claro ajuda a conduzir a conversa de forma mais objetiva”, orienta.

Além da preparação, o momento da solicitação também pode influenciar a resposta. Milve recomenda abordar o tema após a entrega de um projeto importante ou depois de receber um reconhecimento formal. “Fazer esse pedido após uma conquista ou entrega estratégica aumenta a chance de o trabalhador ser reconhecido, pois os resultados continuam frescos na mente da liderança”, afirma Milve.

Ela também alerta para os momentos inadequados. “É importante evitar abordar esse tipo de assunto informalmente, como durante o café ou em uma conversa rápida de corredor. O ideal é solicitar uma reunião, sinalizando que o papo será sobre um assunto sério e relevante”, acrescenta.

Essa conversa sobre salário exige postura profissional e controle emocional. Durante a reunião, a orientação é manter a objetividade e a clareza. “O pedido deve vir acompanhado de argumentos concretos. Vale listar as contribuições ou explicar como as entregas ajudaram a empresa a alcançar objetivos de negócio. Quanto mais específico, melhor”, afirma Milve.

Em relação ao tom da conversa, a gerente recomenda equilíbrio. “É importante ter confiança, mas sem arrogância. A ideia não é cobrar ou pressionar, é mostrar contribuição e vontade de continuar crescendo na empresa”, diz. Segundo ela, uma abordagem construtiva e transparente tende a gerar mais abertura da liderança.

Mesmo com todos os cuidados, é possível que a resposta seja negativa. Nesse caso, Milve destaca a importância de compreender os motivos e de manter a calma. “Nem sempre a negativa tem a ver com desempenho. Pode estar relacionada a questões orçamentárias, políticas internas ou mesmo ao momento da empresa. O profissional pode perguntar o que fazer para se tornar elegível para esse aumento no futuro”, orienta.

Ela também recomenda negociar alternativas. “Se o aumento não for acontecer agora, é possível questionar se há espaço para discutir uma promoção no próximo ciclo de avaliação ou até negociar um bônus atrelado a metas futuras. A conversa pode ir além do salário.”

Caso a negativa se repita ou não haja perspectivas claras de valorização, pode ser o momento de reavaliar a situação. “Se a empresa não oferece caminhos de crescimento ou reconhecimento, e se isso é importante para o talento, talvez seja hora de repensar os objetivos profissionais e buscar outras oportunidades”, pontua Milve.

Ainda assim, ela reforça que a decisão de pedir um aumento deve ser encarada como parte do planejamento de carreira. “Muitas pessoas associam esse pedido a um confronto, mas ele pode ser uma oportunidade de alinhar expectativas e fortalecer a relação com a liderança. O profissional mostra que está engajado, que conhece seu valor e que quer contribuir ainda mais”, conclui.

Website: https://blog.manpowergroup.com.br/como-pedir-aumento-para-seu-chefe