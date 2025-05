GRTS Contábil é lançado com apoio do SESCON-SP

A GRTS Digital, especialista na transformação digital da gestão de relações trabalhistas e sindicais (RTS), acaba de lançar o GRTS Contábil, sua nova unidade de negócios dedicada a atender às necessidades específicas dos escritórios de contabilidade e BPOs de folha de pagamento. O lançamento oficial ocorreu em abril, durante o evento Expo Contábil em São Paulo.

A iniciativa de expandir sua atuação para o setor contábil surgiu em 2024, a partir de uma demanda identificada junto à diretoria do SESCON-SP, que apontou as mesmas dificuldades enfrentadas por grandes empresas na gestão de RTS. Reconhecendo essa oportunidade, a GRTS Digital direcionou seus estudos e preparativos para o lançamento de uma solução sob medida.

A liderança do GRTS Contábil está a cargo do executivo Fernando Bueno, profissional com grande trajetória no mercado de tecnologia para RH.

Durante a fase de pré-lançamento, a solução demonstrou aderência ao mercado. Entre os clientes iniciais, estão gigantes do setor como Agilize, Contabilizei e o Grupo MHM.

O ecossistema GRTS Digital busca digitalizar o mundo do trabalho, automatizando processos que antes exigiam trabalho manual nos escritórios contábeis. A solução mitiga, e em muitos casos elimina, os erros na aplicação das obrigações de folha dos clientes. O processo executa tarefas em segundos, que anteriormente demandavam horas, e tem como base o monitoramento contínuo das negociações e a análise de instrumentos coletivos com o apoio da inteligência artificial “Norma”.

Segundo Fernando Bueno, executivo à frente do GRTS Contábil, "A proposta da nossa solução é eliminar a complexidade operacional, oferecer segurança jurídica e um acompanhamento constante do dinâmico mundo do trabalho. Isso permite que os escritórios de contabilidade expandam sua base de clientes com confiança, mantendo a qualidade dos serviços prestados". O executivo reforça ainda o feedback positivo do pré-lançamento: "Em menos de 25 dias de divulgação, realizamos mais de 100 agendamentos e fechamos dezenas de contratos. Nossa expectativa inicial era alcançar 65 clientes até o final do ano, mas já revisamos essa projeção e estamos confiantes em superar a marca de 150 nos primeiros seis meses", conclui.

Website: https://contabil.grtsdigital.com.br/