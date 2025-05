Agência T12. marca 40 anos na publicidade catarinense

A agência T12, com sede em Chapecó (SC), completa 40 anos de atuação no setor de comunicação e anuncia, ainda em 2025, o lançamento de dois produtos inéditos que unem inteligência artificial e processos criativos. O movimento marca uma transição tecnológica, com foco na integração entre inovação, dados e criatividade humana.

Fundada em 1985 por Auro Pinto, a T12 surgiu em um período em que a publicidade brasileira era predominantemente analógica, com layouts desenvolvidos manualmente, utilizando nanquim e letras transferíveis. Com o passar dos anos, a empresa buscou acompanhar a evolução dos meios de comunicação e estabeleceu sua atuação regional com foco em planejamento estratégico e produção de campanhas para marcas regionais e nacionais.

Segundo o fundador da agência, Auro Pinto, permanecer 40 anos em um mercado tão competitivo é um privilégio, e é a característica criativa e estratégica da empresa que contribui para sua permanência.

Atualmente, a equipe da T12 trabalha no desenvolvimento de duas plataformas tecnológicas voltadas à automação de processos em marketing e criação. A proposta, segundo a direção da empresa, é utilizar inteligência artificial como ferramenta complementar na entrega de soluções mais rápidas e personalizadas aos clientes.

Para o CEO João Lucas, é necessário adaptar-se sem perder a essência criativa e estratégica, integrando a inteligência artificial à inteligência humana e criativa.

A direção reforça que o investimento em inovação faz parte de um processo contínuo de adaptação às novas demandas do setor. De acordo com Daniel Forgiarini, coordenador de planejamento, a tecnologia é uma aliada do trabalho da equipe, e os novos produtos visam incorporar ferramentas que contribuam para uma atuação cada vez mais ágil e personalizada para os clientes. A atuação da empresa segue pautada na combinação entre criatividade, estratégia e atualização permanente.

Com foco na comunicação estratégica, a T12 mantém, ao longo dos anos, uma cultura baseada na colaboração entre equipes e no relacionamento próximo com os clientes. Desde sua fundação, a visão adotada considera que marcas são construídas por pessoas e histórias, em processos contínuos de troca e aprendizado. Segunda Angela Orlando, gerente de operações, a rotina da empresa envolve constantes atualizações e aprimoramentos, com uma evolução diária.

Campanhas Importantes

Ao longo das últimas quatro décadas, a T12 esteve à frente de campanhas com ampla repercussão no Sul do Brasil. Entre os trabalhos realizados está o reposicionamento da marca Lojas Base, que deu origem à transição para Magalu, com veiculação televisiva protagonizada pelo ator José Mayer. Outro marco da trajetória foi a criação da identidade visual da marca Fittipladi, associada ao tricampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi.

No campo institucional, a campanha “O que você tem a ver com a corrupção?”, desenvolvida em parceria com o Ministério Público de Santa Catarina, segue em circulação desde seu lançamento há mais de 15 anos. O projeto foi reconhecido com o 1º Prêmio Inovare Nacional e permanece presente em diversas iniciativas de conscientização em todo o país.

A empresa também atuou no setor educacional, como na campanha da Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe), estrelada pelos atores Fernanda Lima e Paulinho Vilhena. Em outro projeto voltado ao público jovem, produziu a campanha do vestibular da Unochapecó com a participação do influenciador digital Juliano Floss, com foco na ampliação da base de inscritos.

Durante mais de uma década, desenvolveu projetos publicitários para a Aurora Alimentos com o tenista Guga Kuerten. Uma das peças foi reconhecida como caso destaque pelo Google Brasil e premiada pela revista Meio & Mensagem como um dos melhores filmes publicitários do país naquele ano.

Fazem parte do portfólio institucional da empresa marcas como Aurora Coop, Unimed Chapecó, Nostra Casa, Celeiro, Cruzília, Unochapecó, Gran Mestri, Verde Vida, Brasão, Sicoob, Sicredi, Apti e Chocolates Trento. A atuação com esses clientes inclui campanhas de posicionamento, mercado e comunicação institucional ao longo dos anos.

Em 2016, após o acidente aéreo que vitimou a delegação da Associação Chapecoense de Futebol, a T12 desenvolveu uma campanha internacional voltada à captação de novos sócios para o clube. Com veiculação global, as peças buscaram fortalecer o vínculo com os torcedores e resultaram no crescimento expressivo da base de apoiadores da instituição.

Para João Lucas, CEO da T12, as ideias continuam sendo desenvolvidas diariamente, e a crença da equipe é de que as pessoas e a criatividade constituem a base essencial do trabalho desenvolvido.

