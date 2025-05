Congresso reúne líderes em PLD-FTP, Integridade e ESG

O 7º Congresso Internacional do IPLD reunirá especialistas em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP), Integridade e ESG. O evento acontece nos dias 20 e 21 de maio, das 08h30 às 17h30, de forma on-line e gratuita. No primeiro dia de programação, os painéis serão transmitidos diretamente de São Paulo (SP), onde os especialistas estarão reunidos exclusivamente para o Congresso.

Com o tema central "Integrando Valores: como PLD-FTP, Integridade e ESG estão redefinindo os negócios", o evento abordará a interseção entre esses temas e seu impacto na gestão empresarial moderna.

A programação incluirá painéis sobre as atualizações da Avaliação Nacional de Riscos (ANR) 2.0, os desafios éticos no uso de Inteligência Artificial na PLD-FT, as estratégias eficazes para identificação de beneficiários finais, conformidade nas apostas esportivas e práticas de ESG relacionadas à prevenção de crimes financeiros. ?

Andreia Vargas, presidente do IPLD e executiva que atuou no Banco Central do Brasil por 30 anos, destaca que o Congresso visa promover a troca de conhecimentos e a conexão entre diferentes participantes do setor, atendendo às crescentes demandas da sociedade e às mais recentes exigências normativas.

Especialistas dos setores público e privado

O evento contará com a participação de representantes de órgãos reguladores e instituições privadas, a exemplo de Ricardo Liáo, Presidente do COAF; Antonio Juan Ferreiro Cunha, Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil; Wellington Omena, Head de Data & Analytics no Santander; e Gabriela Oliveira, Head de PLD/FT, Governança Corporativa e Compliance Regulatório no iFoodPago.

“Trazer a visão de risco regulatório, mesmo que mínimo, ao tomador de serviço, que gostaria, muitas vezes, de algo pronto, sobre o qual não precisasse se responsabilizar/adequar, é extremamente desafiador”, pontua Gabriela Oliveira, que participará do painel “Desafios Regulatórios no Banking as a Service (BaaS)”.

Certificado do Congresso pontua para programa da B3 Educação

O certificado de participação no Congresso do IPLD é o primeiro certificado de evento a ser credenciado pela B3 Educação, contando 12 pontos para o Programa de Qualificação Operacional (PQO). Pontuar nesse programa é requisito para a recertificação e atualização contínua dos profissionais que operam no mercado financeiro.

Sobre o IPLD

O Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (IPLD), fundado em 2017, tem como propósito fomentar o conhecimento em PLD-FTP, Integridade e ESG, reunindo autoridades e especialistas na produção e divulgação de conteúdo, capacitação e certificação de profissionais, além de promover um ambiente de discussão e networking para disseminar as melhores práticas e fortalecer esses segmentos.

As inscrições para a 7ª edição do Congresso Internacional do IPLD são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial do evento.



Mais informações e a programação completa estão disponíveis em: congresso7.ipld.com.br.

Website: http://congresso7.ipld.com.br/