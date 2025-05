Dotz tem salto de rentabilidade no 1T25 e EBITDA de R$ 10,6M

A Dotz, ecossistema digital de fidelidade e crédito para consumidores e varejo, finaliza o primeiro trimestre de 2025 mantendo sua trajetória ascendente de rentabilidade, com EBITDA positivo de R$ 10,6 milhões. O resultado representa uma evolução significativa de R$ 11,5 milhões no comparativo com o 1T24 , evidenciando o sucesso da estratégia de otimização operacional e crescimento da plataforma Techfin.

O lucro líquido também evoluiu de forma significativa, com um incremento de R$ 9,3 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior (atingindo -R$0,9), refletindo os ganhos de eficiência e a consolidação do patamar de rentabilidade da empresa. O desempenho operacional também permitiu à Dotz ampliar o lucro bruto em 21%, em relação ao mesmo período do ano anterior, e elevar a margem bruta em 17 pontos percentuais (de 46% para 60%).

“Nosso compromisso com o foco muito grande e a otimização de custos, aliado ao com o aumento da participação do segmento Techfin em nosso mix de produtos, tem se mostrado extremamente eficaz para elevar nossos níveis de rentabilidade”, afirma Otávio Araujo, CEO da Dotz. “Temos conseguido ampliar nossa lucratividade, demonstrando a maturidade do nosso modelo de negócios”.

A disciplina na gestão de despesas foi, mais uma vez, outro destaque do trimestre, com redução de 18% nas despesas gerais e administrativas (SG&A) em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa eficiência contribuiu diretamente para o avanço das margens e geração de caixa operacional. Os resultados do 1T25 refletem avanços consistentes nos quatro pilares estratégicos da companhia, principalmente na vertical de Techfin. O aumento de 52% em comparação ao mesmo período do ano passado, registra um crescimento previsível, com rentabilidade do FIDC, que representa 242% de CDI.

A empresa segue também expandindo sua proposta de valor para o varejo por meio do Dotz Pay — solução que combina CRM, App e Crédito — integrando formas de pagamento diretamente no ponto de venda. Um dos destaques é o Dotz Parcela, que traz ao Brasil o conceito Buy Now Pay Later, permitindo ao consumidor parcelar suas compras sem cartão e com zero burocracia.

Entre os movimentos estratégicos que impulsionam essa nova fase, destaca-se a parceria com a Americanas, uma das maiores varejistas do país, que levará a Dotz a mais lojas físicas em todo o Brasil, ampliando o alcance da marca a novos potenciais consumidores. Na vertical bancária, as parcerias com Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco C6 seguem reforçando a consolidação da Dotz como um ecossistema que integra fidelidade, crédito e dados.

“Os resultados deste trimestre confirmam um caminho já consolidado: estamos nos tornando cada vez mais digitais, crescendo em serviços financeiros e já funcionando como uma nova opção de carteira, sempre junto do programa de fidelidade por coalizão, nosso principal diferencial competitivo. Esses passos vêm para reforçar o propósito de salvar o mês e dar mais poder de compra ao consumidor”, finaliza Otávio.

Sobre a Dotz

Fundada em 2000, a Dotz é um ecossistema de negócios que conta com Loyalty por Coalizão, SuperApp e Techfin. Além do acúmulo ao usar os serviços do aplicativo, é possível ganhar Dotz nas mais diversas empresas que fazem parte da coalizão: supermercados, farmácias, e-commerce e bancos parceiros. Ao longo de mais de 20 anos, a empresa firmou parcerias por todo o Brasil, aumentando o potencial de vendas de seus parceiros e o poder de compra de mais de 50 milhões de consumidores

Website: https://ri.dotz.com.br/