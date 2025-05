Origins lançada na loja Amazon Premium Beaty dos EUA

A Origins, com mais de 30 anos de experiência na combinação de ingredientes de origem natural e cientificamente elaborados para um cuidado com a pele eficaz, anunciou hoje sua estreia oficial na loja Amazon Premium Beauty dos EUA. A Origins irá oferecer seus icônicos produtos para cuidados com a pele e o corpo, junto com kits para presente, perfeitos para qualquer ocasião. A Origins agora trará produtos de beleza eficazes e de origem natural aos clientes da Amazon em todo o país, com praticidade e presentes de consideração.

Este lançamento marca um passo estratégico nos esforços contínuos da Origins para satisfazer as necessidades em constante evolução dos clientes de cuidados com a pele, que buscam beleza consciente e de alto padrão em suas plataformas favoritas. Ao expandir para a loja Amazon Premium Beauty nos EUA, a Origins reforça seu compromisso de proporcionar eficácia e acessibilidade a ainda mais clientes. Os clientes da Amazon agora poderão descobrir e comprar os produtos mais vendidos da Origins, incluindo o energizante creme iluminador de olhos GinZing™, o refrescante sabonete facial espumoso Checks and Balances™ e a calmante loção de tratamento Mega-Mushroom™ Relief & Resilience. Os clientes também podem explorar uma ampla seleção de presentes e produtos favoritos para cuidados com a pele e o corpo, tornando mais fácil do que nunca compartilhar os produtos mais amados da Origins em qualquer ocasião, de aniversários a feriados e momentos de cuidado pessoal.

Como parte de seu compromisso responsável com a beleza, a Origins atualizou recentemente a sustentabilidade de suas embalagens em todo o seu portfólio, incluindo uma missão contínua para aprimorar a sustentabilidade de cada frasco, bisnaga e garrafa. Mais informações sobre os esforços de sustentabilidade da Origins podem ser encontradas em origins.com/sustainable-packaging.

"Os clientes de hoje buscam marcas que reflitam seus valores e ofereçam qualidade excepcional", disse Francesca Damato, Vice-Presidente de Marketing Global da Origins. "Para nós, significa cuidados com a pele de alto padrão, impulsionados pela natureza e pela ciência, e cuidados com o corpo prazerosos e sensoriais, sempre pensando no bem-estar das pessoas e do planeta. O lançamento da loja Amazon Premium Beauty nos EUA nos possibilita fazer a conexão com um público ainda mais amplo em uma plataforma que conhecem e confiam, além de oferecer uma experiência de presentes mais integrada e conveniente mediante opções prontas para presentear da Amazon."

Com esta estreia, a Origins se une ao crescente portfólio de marcas de beleza de prestígio da The Estée Lauder Companies, disponíveis na loja Amazon Premium Beauty dos EUA, que respalda ainda mais sua missão de encontrar entusiastas da beleza onde quer que estejam: de modo digital, conveniente e autêntico.

Explore a loja Origins na Amazon em amazon.com/origins.

Para mais informações, acesse www.origins.com ou siga @origins nas redes sociais.

Sobre a Origins

Durante mais de 30 anos, a Origins comemora a genialidade da natureza ao criar produtos de alto padrão para a pele e o corpo. Combinamos os ingredientes mais potentes da natureza com pesquisa científica avançada e experiência para oferecer fórmulas 100% veganas, transformadoras e profundamente sensoriais. Fundada com a visão de priorizar o bem-estar das pessoas e do planeta, a Origins mantém seu compromisso com o fornecimento responsável e a sustentabilidade ambiental, e continua contando com confiança de clientes ao redor do mundo para produtos de cuidados com a pele que conferem resultados reais.

Sobre The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. (ELC) é uma das principais empresas internacionais de fabricação, comercialização e vendas de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo administradora de marcas de luxo e prestígio a nível mundial. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary and NIOD, e BALMAIN Beauty.

