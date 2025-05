Tonyu comemora 40 anos com mercado consolidado

A longevidade é uma das marcas da multinacional japonesa Yakult. Neste ano, o alimento à base de extrato de soja Tonyu, desenvolvido inteiramente pela filial brasileira, celebra seus 40 anos. O produto lançado em 1985 foi um dos primeiros da categoria no Brasil e segue em um mercado consolidado e em crescimento. Ao longo dessas quatro décadas, o Tonyu passou por algumas mudanças na formulação e, desde 2022, foi enriquecido de vitaminas B1, B3, B5, B6, B9, B12, D e zinco.

Alguns micronutrientes presentes na formulação do Tonyu auxiliam no bom funcionamento do sistema imunológico. Além disso, as vitaminas B6 e B12 ajudam a regular os níveis de homocisteína – este aminoácido localizado no plasma do sangue está relacionado a doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Já a vitamina D exerce um papel fundamental auxiliando na manutenção da massa óssea, enquanto o zinco é um antioxidante que ajuda na proteção dos danos causados pelos radicais livres.

O Tonyu foi totalmente desenvolvido pela Yakult do Brasil na década de 1980 e, na época, houve uma grande preocupação em criar um alimento que atendesse totalmente ao gosto do consumidor brasileiro. O presidente da filial brasileira, Atsushi Nemoto, afirma que a multinacional tem uma história de desenvolvimento de alimentos que possibilitam aos consumidores a manutenção da saúde. “Desde a fundação, a Yakult sempre teve este foco. Por isso, ao longo desses 40 anos fizemos algumas alterações para deixar o Tonyu ainda mais enriquecido do ponto de vista nutricional”, acentua.

Outros benefícios



A intolerância à lactose é uma desordem genética comum, que ocorre devido à diminuição da atividade da enzima lactase para hidrolisar o principal carboidrato do leite (lactose) na mucosa do intestino delgado. Como o Tonyu tem como base uma proteína vegetal, também é indicado para pessoas com esse problema ou, ainda, para aquelas que têm alergia à proteína do leite de vaca (APLV). “Por ser adoçado com sucralose e ter apenas 37 calorias na embalagem longa vida de 200ml, o alimento também contribui para a manutenção do peso”, acentua a engenheira de alimentos Helena Sanae Kajikawa, gerente de Ciências & Pesquisas (C&P) da Yakult do Brasil.

A soja contém uma grande quantidade de isoflavonas, que são substâncias com importantes atividades antioxidantes e anticancerígenas. Nos últimos anos, estudos têm comprovado que o consumo do grão também contribui para a diminuição das incidências de câncer de mama e próstata. “Além disso, a soja pode auxiliar no controle dos sintomas da menopausa e na melhora dos níveis de colesterol. Dessa forma, ajuda a diminuir os riscos de doenças cardiovasculares”, sinaliza a gerente de C&P da Yakult.

Mercado em expansão



Nas perspectivas do mercado de 2025 a 2035, a Future Market Insights estima que a indústria global de bebidas de soja atinja um valor de US$ 25.437,3 milhões neste ano e de US$ 44.702,1 milhões até 2035. Estes números incluem o consumo global e o comércio de bebidas à base de plantas produzidas a partir de soja, geralmente comercializadas como substitutas do leite lácteo.

Ainda segundo o levantamento da Future Market Insights, o mercado de bebidas de soja tem sido importante no cenário global devido, principalmente, à grande mudança do consumidor em direção a dietas à base de plantas por causa de preocupações com a saúde, sustentabilidade ambiental e considerações éticas. “Além disso, as bebidas à base de soja se destacam pela versatilidade, pelo sabor suave e pela possibilidade de serem ofertadas em vários sabores e com a adição de nutrientes, como fizemos com o Tonyu”, ressalta o presidente da Yakult do Brasil. O Tonyu é oferecido nos sabores uva, laranja, maçã e morango.

Sobre a Yakult



Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 57 anos em 2025. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

Website: https://www.yakult.com.br/