Outono inspira festival no Thermas em Poços de Caldas

Para celebrar a estação das folhas secas e dos dias mais frescos, o Thermas All Inclusive Resort Poços de Caldas realiza ao longo do mês de maio o Festival Maravilhas de Outono. Com uma programação diversificada que contempla todos os públicos, o evento oferece atividades variadas diariamente, de domingo a domingo.

Segundo Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, a proposta do festival é valorizar cada estação do ano, ampliando as experiências oferecidas aos hóspedes. “Percebemos que o outono era perfeito para isso. Além disso, o clima mais ameno de Poços de Caldas nessa época favorece atividades ao ar livre e experiências sensoriais”, afirma.

A ideia foi desenvolver um evento completo, que unisse conforto, diversão e momentos memoráveis. Ainda de acordo com Ricardo, o projeto se inspira em eventos temáticos anteriores que tiveram uma boa aceitação dos hóspedes. “Foi um processo natural, mas pensado para que a estação ganhasse vida aqui dentro do Thermas”, comenta.

O profissional também destaca que um dos objetivos do Maravilhas de Outono é agregar mais significados emocionais à viagem, por meio de um ambiente repleto de experiências. “Toda a programação foi elaborada para despertar emoções e fazer com que os hóspedes se sintam parte do festival, e não apenas espectadores. A iniciativa tem um papel estratégico: movimentar a ocupação durante um período fora da alta temporada”, completa Aly.

Atividades para todos os perfis

Com o objetivo de atender um público variado, Ricardo explica que o planejamento do festival foi pensado de forma que cada perfil de hóspede pudesse encontrar atrações voltadas aos seus interesses. “Os adultos têm opções como hidroginástica, caminhadas, jogos interativos e até desafios em grupo, como o Desafio dos Casais ou o Beer Pong”, exemplifica.

Para o público infantil, há oficinas criativas, gincanas, visitas ao parque de diversões Walter World e brincadeiras na piscina.

“Para a melhor idade, o clima também é favorável. As leves caminhadas, os momentos de relaxamento como yoga e pilates, além de atividades como bingo e estações gastronômicas, foram pensadas para oferecer bem-estar e socialização”, detalha.

Há também as apresentações musicais, como o show da Banda Cover Coldplay, realizado aos sábados, e atrações ao vivo durante a semana com artistas como Giovani & Denilson e Fabi Santos. “Embora o foco maior tenha sido nos shows e atrações, a ideia de abrir espaço para talentos locais e regionais também está presente no festival. A proposta é fortalecer o vínculo com a comunidade e os hóspedes com um toque regional”, reforça o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis.

Parte de um calendário temático

O Maravilhas de Outono, segundo Ricardo, integra um calendário de experiências temáticas que a Rede Nacional Inn tem estruturado ao longo do ano. A ideia é transformar cada estação e cada feriado em uma oportunidade de oferecer algo novo para os hóspedes.

“Cada unidade da rede tem liberdade criativa para adaptar os temas à sua realidade e ao perfil do público, mas preservamos essa base comum de oferecer experiências sazonais, o que permite personalização em cada destino. E o Thermas, por ser um resort all inclusive, acaba sendo um cenário estratégico para ações como essa”, conclui o empresário.

Abaixo é possível conferir a programação completa do Festival Maravilhas de Outono:

Segunda-feira

Stop | Hidrofolia | Qual é o Cantor? | Vôlei para adultos | Karaokê

Infantil: Oficina da Massinha | Pique Bandeira | Brincadeiras na piscina | Feira Divertida | Queimada Russa

Terça-feira

Hidroginástica | Pilates | Desafio Afunda ou Boia | Torta na Cara | Terçaneja com Ronchini | Bingo

Infantil: Caça ao Tesouro | Visita ao Parque Walter World | Desvendando Mistérios do Parque

Quarta-feira

Logo Marca | Caminhada na Pedra | Beer Pong | Qual é a Série? | Estação de Caldos + Música ao Vivo

Infantil: Batata Quente | Hidrofolia Kids | Oficina da Pulseira | Gincana | Futebol de Índio

Quinta-feira

Desafio dos Casais | Hidroginástica | Qual é o Filme? | Música ao vivo com Giovani & Denilson

Infantil: Corrida do Tênis | Quem Sou Eu? | Oficina da Mandala | Bingo de Letrinhas | Visita ao Parque

Sexta-feira

Caminhada entre Hotéis | Complete a Música | Responda se Puder (Balão d’Água) | Happy Hour | Música ao Vivo

Infantil: Futebol Kids | Ajudando o Capitão América | Atividades na piscina

Teens: Jantar Brega com os Tios + Desafio Canibal

Sábado – Dia Especial

Yoga | Mimicando | Campeonato de Caipirinha | Show ao vivo com Fabi Santos

Grande Show da Banda Cover Coldplay

Infantil: Jantar à Fantasia | Carteiro Maluco | Oficina do Arco-Íris | Gincaninha | Visita ao Parque

Domingo

Gincana em Família | Quem Sou Eu? | Bingo | Queimada Xadrez

Infantil: Leão da Montanha | Bom Dia com Sonic | Contação de Histórias com Marshmallow e Personagens

