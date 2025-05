Busca pela naturalidade guia mercado de cirurgia plástica

O mercado de cirurgia plástica está em constante evolução e, em 2025, a harmonia natural será o principal foco. Esta é uma das principais previsões de uma publicação da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS). De acordo com a estimativa, as cirurgias plásticas “quase imperceptíveis” estão entre as principais tendências para este ano.

Para o Dr. Marcus Borba, cirurgião plástico especialista em contorno corporal, as tecnologias minimamente invasivas estão revolucionando a área, com pacientes buscando recuperação rápida e cicatrizes menores.

“Entre os destaques, estão os lasers e radiofrequência (tratamentos de pele e flacidez), além de injetáveis avançados (preenchimentos mais sutis e duradouros)”, explica.

Segundo o cirurgião plástico, o desafio é equilibrar expectativas, pois nem sempre o minimamente invasivo substitui uma cirurgia tradicional.

Procedimentos em destaque

Na visão do Dr. Marcus Borba, a naturalidade é a palavra-chave quando se trata de procedimentos de cirurgia plástica:

Lipo ND - Lipoaspiração de Definição Natural com contornos mais sutis e harmônicos;

Mamoplastia com implantes menores (movimento e formato mais naturais);

Remodelação mamária com gordura autóloga (alternativa às próteses);

Abdominoplastia MILA (incisões reduzidas e recuperação acelerada).

Personalização: o paciente no centro do tratamento

Para Dr. Marcus Borba, a chamada “era dos procedimentos padronizados” acabou. Hoje, o planejamento individualizado é essencial, com elementos como avaliação detalhada da anatomia e estilo de vida e combinação de técnicas para resultados sob medida.

“Cada vez mais, utilizamos imagens 3D para simulação realista”, acrescenta o especialista em harmonização facial e corporal. “O paciente chega muito mais informado e com expectativas claras. Nosso papel é ouvir e adaptar o tratamento”, explica.

“Também priorizamos a preservação da anatomia natural (evitando excessos) e tratamentos combinados (cirurgia mais tecnologias para refinamento). Não queremos transformações radicais, mas sim melhorias elegantes”, frisa.

Como os cirurgiões estão se adaptando?

Para atender à demanda por resultados mais naturais, os profissionais estão aprofundando conhecimentos em técnicas minimamente invasivas, diz Dr. Marcus Borba.

“Além disso, os cirurgiões estão investindo em equipamentos de última geração (como Vaser e Renuvion) e priorizando o planejamento personalizado em consultas detalhadas”, complementa.

O especialista em contorno corporal observa que ferramentas como simulação 3D, lipoaspiração assistida por vibração e energia plasmática (Renuvion/Argoplasma) permitem uma previsão mais realista do pós-operatório, maior precisão durante os procedimentos e estimulação da retração cutânea (combatendo flacidez).

“A tecnologia nos ajuda a entregar resultados mais previsíveis e naturais. Em 2025, a cirurgia plástica será marcada por técnicas refinadas, personalização e naturalidade. O paciente moderno busca melhorias discretas que respeitem sua identidade, e a medicina está evoluindo para atender esse desejo com segurança e excelência”, conclui o cirurgião.

O Dr. Marcus Borba é graduado em Medicina pela Universidade Iguaçú e realizou sua residência em Cirurgia Plástica no Hospital Mater Dei. É membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e ocupa o cargo de coordenador e preceptor de cirurgia plástica no Hospital Socor. Em 2015, recebeu a Medalha do Dia do Estado de Minas Gerais como Médico Cirurgião de referência. O profissional soma mais de 10 mil cirurgias e procedimentos estéticos e reparadores e é fundador e responsável técnico do Instituto Reflét, clínica de diversas especialidades em Minas Gerais.

Para mais informações, basta acessar: https://drmarcusborba.com.br/