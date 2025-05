Integração de dados ganha espaço na rotina das empresas

A discussão sobre a integração de dados tem sido recorrente em ambientes corporativos, especialmente diante do avanço das tecnologias em nuvem e de sistemas de gestão integrados. Alguns executivos apontam esse movimento como estratégico para decisões mais rápidas e sustentadas por dados.

“Temos visto que nossos clientes superaram barreiras internas de comunicação entre áreas investindo em integração", afirma Flávio Silva, CEO da Upper, consultoria Gold Partner da SAP há 18 anos e especialista na implantação do SAP Business One. Para ele, a capacidade de conectar sistemas e departamentos tem se mostrado fundamental para organizações que buscam decisões mais ágeis e embasadas.

De acordo com o executivo, empresas que integram dados de atendimento ao cliente e suporte técnico com o SAP Business One relatam ganhos evidentes em eficiência e redução de custos operacionais. “Temos observado que a integração proporciona ganhos tangíveis em eficiência e uma base mais consistente para decisões em tempo real”, complementa Flávio.

Entre as tecnologias mais utilizadas por empresas em processo de transformação digital, os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) ocupam papel de destaque, segundo o CEO. Ele pontua que soluções como o SAP Business One têm apoiado organizações de diversos segmentos na automatização de processos e na melhoria da gestão.

Flávio também ressalta que a integração entre áreas como vendas, operações e tecnologia tem permitido uma atuação mais estratégica. “A conectividade entre departamentos facilita o acesso a dados em tempo real, e isso impacta diretamente na capacidade de resposta da empresa", explica.

A percepção do executivo encontra respaldo em estudos recentes. Segundo a pesquisa State of Data, realizada pela Bain & Company em parceria com a Data Hackers, a integração de dados figura entre os principais focos das empresas brasileiras que buscam maior maturidade analítica e operacional. O levantamento mostra que a adoção de ferramentas que promovem a interoperabilidade entre áreas tem crescido no país.

Outro levantamento, o relatório Tendências em Dados e IA, elaborado pelo Google Cloud em parceria com a IDC, aponta que 82% das organizações pretendem, até 2026, integrar completamente os fluxos de dados e inteligência artificial em suas plataformas. O material sugere que a integração total dos recursos pode beneficiar diretamente a escalabilidade e a agilidade nos processos corporativos.

