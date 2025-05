SMSBarato lança plataforma exclusiva para restaurantes

Em um mercado gastronômico cada vez mais competitivo, restaurantes e pizzarias buscam formas inovadoras de atrair e reter clientes. Para atender a essa demanda, a SMSBarato lança uma plataforma dedicada exclusivamente ao setor de alimentação. A nova ferramenta permite que esses estabelecimentos disparem campanhas de SMS marketing e notificações via WhatsApp de forma prática conectando-se diretamente com seus clientes.

De acordo com Italo Migotto, fundador da SMSBarato, o setor gastronômico enfrenta desafios como a alta concorrência e a necessidade de comunicação rápida com os consumidores. “Desenvolvemos essa plataforma para simplificar o marketing digital de restaurantes e pizzarias. Com ela, é possível enviar promoções relâmpago, confirmar pedidos ou notificar sobre o status de entregas em poucos cliques, tudo integrado ao SMS e WhatsApp, canais com taxas de abertura superiores a 95%”, explica. A solução foi criada após pesquisas com donos de estabelecimentos, que apontaram a dificuldade em gerenciar campanhas de marketing sem ferramentas acessíveis e específicas para o setor.

Na plataforma da SMSBarato, os restaurantes podem criar campanhas personalizadas, segmentando clientes por preferências, localização ou histórico de pedidos. Por exemplo, um restaurante pode enviar um SMS com uma oferta de “compre uma pizza, ganhe um refrigerante” para clientes que não compram há mais de 30 dias, enquanto notifica via WhatsApp sobre o andamento de uma entrega. “A ferramenta é intuitiva e não exige conhecimentos técnicos. O dono do restaurante configura a campanha em minutos e acompanha os resultados em tempo real, com relatórios de entrega e engajamento”, detalha Migotto.

Para garantir a segurança e conformidade, a plataforma segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), utilizando apenas bases de contatos autorizadas pelos clientes. Além disso, a SMSBarato integrou inteligência artificial para sugerir textos de campanhas otimizados, aumentando a conversão. “Se um restaurante quer promover um prato novo, nossa IA sugere mensagens curtas e impactantes, baseadas em dados de campanhas bem-sucedidas”, acrescenta Italo.

A solução já está sendo utilizada por algumas redes de pizzarias em fase de testes. Uma pizzaria em Campinas, por exemplo, relatou um aumento de 25% nas vendas após usar a plataforma para enviar promoções de combos em horários estratégicos. “Conseguimos chamar os clientes na hora do jantar com mensagens diretas, e o WhatsApp facilitou a comunicação com quem prefere pedir online”, conta a gerente do estabelecimento.

Com a nova plataforma, Migotto reforça seu compromisso de oferecer soluções acessíveis para pequenas e médias empresas. “Queremos que restaurantes e pizzarias, independentemente do tamanho, tenham acesso a ferramentas de marketing de alto impacto. Nossa missão é ajudá-los a crescer, fidelizar clientes e competir com grandes redes”, finaliza ele.

Website: https://www.smsbarato.com.br/post/sms-em-massa-marketing-de-pizzarias-e-restaurantes