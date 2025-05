ART.PE confirma edição 2025 e faz mostra de lançamento

A Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco realizará sua 4ª edição de 8 a 12 de outubro de 2025, no Recife Expo Center. A apresentação formal da ART.PE, com o detalhamento da programação, ocorrerá no dia 4 de junho, em evento no Shopping Recife, durante a abertura da mostra Solos, que reúne obras de oito artistas representados por galerias confirmadas na feira.

A ART.PE reunirá este ano 40 galerias e quatro museus. O evento terá programação voltada à exibição de obras de arte, apresentação de artistas e ações comerciais entre marchands, artistas e público. A agenda incluirá debates, compartilhamento de conteúdo e atividades de formação de colecionadores. A feira terá ainda iniciativas relacionadas a design, arte urbana e gastronomia.

O evento de lançamento ocorrerá no dia 4 de junho, às 18h, no Terraço de Eventos do Shopping Recife, para convidados. A exposição Solos ART.PE ficará aberta ao público de 5 a 8 de junho, com entrada gratuita. Estarão expostos trabalhos de Derlon, pela Galeria Marco Zero; Sebastião Pedrosa, da Arte Plural; Marlan Cotrim, da Amparo 60; Maiara Ferrão, representada pela Arrecife Galeria; Bruno Rios, da Base Galeria; Ricardo Aprigio, da Número Galeria; Izidoro Cavalcanti, da Christal Galeria; e Heitor Dutra, da Garrido.

"A ART.PE busca estruturar o mercado de arte contemporânea a partir do Nordeste, conectando galerias, artistas e públicos. A exposição Solos antecipa parte do conteúdo previsto para outubro e pretende ampliar a interlocução com a cidade" diz Diogo Viana, diretor-geral da feira e sócio da Archi Cultural, realizadora do evento. Beth da Matta, diretora artística da ART.PE, destaca que Pernambuco possui produção e tradição reconhecidas no cenário nacional, com artistas que atuam no eixo Rio-São Paulo.

Durante o lançamento, será divulgada a lista completa das galerias selecionadas para a edição 2025, além das já confirmadas Marco Zero, Arte Plural, Amparo 60, Arrecife, Base, Número, Christal e Garrido. Entre as iniciativas previstas estão uma mostra de design com peças de 15 designers de mobiliário e intervenções artísticas em espaços públicos do Recife.

A ART.PE 2025 contará ainda com ações voltadas ao turismo cultural, com distribuição de mapas contendo roteiros por museus, endereços de arte e artesanato, além de sugestões gastronômicas com restaurantes, bares e cafés.

Serviço:

Solos ART.PE – Lançamento da ART.PE 2025

Local: Terraço de Eventos, Shopping Recife

Lançamento: 4 de junho (evento para convidados)

Exposição aberta ao público: 5 a 8 de junho

Entrada gratuita

ART.PE 2025 – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco

Local: Recife Expo Center

Data: 8 a 12 de outubro

Website: https://www.instagram.com/art__pe/