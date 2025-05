The smarter E Europe 2025: Estudos, tecnologias e tendências de mercado para o sistema energético do futuro

Faz exatamente uma semana que a The smarter E Europe teve seu encerramento em Munique. Mais uma vez, a maior aliança europeia de feiras para o setor de energia transformou a capital da Baviera no epicentro do setor internacional de energia e impressionou com resultados expressivos. Durante três dias, 2.737 expositores de 57 países apresentaram suas tecnologias, modelos de negócios e soluções prontas para o mercado destinados a um sistema de energia inteligente, interconectado e totalmente renovável. Cerca de 107.000 profissionais de 157 países aproveitaram a oportunidade para se conectar, iniciar parcerias e lançar novos projetos. As conferências e eventos paralelos também despertaram enorme interesse, atraindo mais de 2.600 participantes. A mensagem enviada pela The smarter E Europe e suas quatro feiras, Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe e EM-Power Europe, foi clara: Nós somos o sistema energético.

Organizers and exhibitors are looking forward to The smarter E Europe 2026, which will take place next year from Tuesday, 23 June to Thursday, 25 June.

Novos estudos oferecem orientação em um mercado em rápida evolução

Um dos destaques deste ano foi o lançamento de diversos estudos e documentos técnicos importantes com foco em questões cruciais para o futuro do setor de energia, que oferecem dados consistentes, percepções com base no mercado e recomendações práticas para negócios, políticas e sociedade.

Perspectiva mundial: A energia solar continua sendo a força motriz da transição

A associação industrial europeia SolarPower Europe apresentou sua mais recente "Perspectiva Mundial do Mercado para Energia Solar 2025–2029" em Munique. O relatório oferece uma análise completa e baseada em dados dos mercados internacionais de energia fotovoltaica e descreve projeções até 2029 em três cenários. Com cerca de 600 GW de capacidade fotovoltaica recém-instalada apenas em 2024, a energia solar continua liderando a expansão da nova capacidade de geração a nível mundial. Além das tendências regionais do mercado, o relatório fornece informações sobre as condições de investimento, estruturas políticas e recomendações para acelerar o crescimento.

Baixe o estudo completo gratuitamente: www.thesmartere.com/publications/global-market-outlook-for-solar-power-2025

Armazenamento de baterias em ascensão: Europa se prepara para a próxima fase

Também foi apresentada em Munique a nova "Perspectiva do Mercado Europeu para Armazenamento de Baterias 2025–2029". O estudo explora o grande crescimento do armazenamento em baterias estacionárias, desde sistemas residenciais até soluções industriais em larga escala. Ele ressalta o papel das tecnologias de armazenamento na estabilidade de redes, segurança energética e alcance das metas climáticas da Europa. O relatório inclui recomendações claras de medidas regulatórias para dar suporte ao crescimento contínuo do mercado.

Baixe o estudo completo gratuitamente: www.thesmartere.com/publications/emo2025

Documento técnico: Carregamento bidirecional como chave para integrar o setor

Outra importante contribuição veio do novo documento técnico sobre carregamento bidirecional, que descreve o amplo potencial da infraestrutura de carregamento inteligente. Os veículos elétricos são cada vez mais vistos como unidades flexíveis de armazenamento de energia, capazes de absorver o excedente de eletricidade proveniente de fontes renováveis ??e devolvê-lo a residências, empresas ouàrede elétrica, conforme necessário. Esta tecnologia reduz cargas da rede, diminui custos de infraestrutura e abre novas oportunidades econômicas para concessionárias de serviços públicos, operadores de frotas e residências. A fim de concretizar este potencial em larga escala, são essenciais marcos regulatórios claros, normas técnicas e sistemas robustos de gerenciamento de energia, um tema que recebeu atenção significativa em Munique.

Baixe o documento técnico gratuitamente: www.thesmartere.com/publications/bidirectional-charging

Lembrete

The smarter E Europe terá seu retorno de 23 a 25 de junho de 2026, sendo a primeira vez de terça a quinta-feira na Messe München (Feira de Munique).

Sobre a The smarter E Europe

"Acelerando Soluções Energéticas Integradas", este é o lema da The smarter E Europe. A maior aliança europeia de exposições para o setor energético põe em evidência soluções intersetoriais direcionadas ao fornecimento de energia renovável 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao abranger eletricidade, aquecimento e transporte. A The smarter E Europe reúne quatro feiras e irá ocorrer de 23 a 25 de junho de 2026 na Messe München.

