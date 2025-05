São Paulo São e Festival MegaCities celebram dez anos no MIS

A marca São Paulo São e o Festival MegaCities ShortDocs comemoram uma década de sua criação, promovendo um encontro no Museu de Imagem e do Som (M.I.S.) em São Paulo, com a exibição dos melhores curtas-metragens nacionais e internacionais da década, voltados para causas sustentáveis e de impacto social. Este encontro busca inspirar reflexões urgentes diante da crise climática global.

A marca e plataforma multimídia São Paulo São foi idealizada em 2015 por Mauricio Machado para conectar cidadãos a suas cidades e estimular um diálogo sobre soluções para um futuro urbano verde, acolhedor e inclusivo. O Festival MegaCities ShortDocs, nascido na COP15 de Paris por iniciativa da ONG Métropole du Grand Paris, foi criado para destacar audiovisuais e iniciativas inspiradoras, focadas em reduzir as causas e os efeitos da crise climática nas maiores cidades do mundo.



O festival é promovido há três anos no Brasil pela São Paulo São e está aberto a realizadores em cidades com mais de um milhão de habitantes. A iniciativa, focada em documentários de até quatro minutos que apresentam soluções criativas, busca inspirar projetos sustentáveis e de impacto social através do audiovisual.

Frente parlamentar sustentável participa do evento

No M.I.S., a São Paulo São vai promover um debate sobre o futuro das cidades com a presença de vereadores da Frente Parlamentar de Direito à Cidade Sustentável da Câmara: Nabil Bonduki (PT), Renata Falzoni (PSB) e Marina Bragante (REDE).



O trio atua em conjunto em temas que toquem as especialidades dos três: sustentabilidade, urbanismo e mobilidade ativa. Como representantes da Frente Sustentável, atuam como os coordenadores das propostas sobre o tema na Câmara Municipal, mas também aceitem colaborações de outros pares, principalmente do campo progressista. Seu objetivo é atuar à luz dos 17 ODS da Organização das Nações Unidas (ONU) para melhorar a vida das pessoas em São Paulo e dar exemplos para as grandes cidades brasileiras sobre como enfrentar os principais desafios urbanos. Isso tudo vem ao encontro das teses defendidas pela São Paulo São e pelo Festival MegaCities ShortDocs.



A comemoração

Os vídeos a serem exibidos no MIS em São Paulo refletem o crescente interesse por temas climáticos e a urgência em disseminar soluções para os desafios ambientais, econômicos e sociais urbanos.

Além de vídeos institucionais, a São Paulo São apresentará os curtas globais da década, selecionados pelo MegaCities ShortDocs, que ilustram a complexidade dos desafios urbanos e a universalidade da crise climática. Ao abordar temas como gestão de resíduos, inclusão social e mudanças climáticas, os filmes têm a proposta de oferecer uma visão abrangente dos problemas e suas possíveis soluções, tornando o M.I.S. um palco ideal para a celebração dos dez anos das duas marcas.



Serviço: São Paulo São apresenta Festival MegaCities ShortDocs



Oferecimento: Apex Brasil – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Evolve.



Apoio: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, TV Cultura e Heineken.



Apoio de Mídia: Revista Piauí, Meio & Mensagem e Trip.



Mídia oficial: CicloVivo.

Website: http://www.saopaulosao.com.br