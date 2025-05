Qlik apresenta uma experiência agêntica para acelerar a jornada dos dados até a decisão

A Qlik®, líder mundial em integração de dados, qualidade de dados, análise e inteligência artificial, apresentou hoje sua nova experiência agêntica no Qlik Connect® 2025. A experiência agêntica fornecerá uma interface de conversação única, permitindo que os usuários de toda a empresa interajam naturalmente com os dados, usando agentes de IA especializados para descobrir rapidamente insights, tomar decisões mais rápidas e aumentar a produtividade – trazendo uma nova simplicidade aos complexos fluxos de trabalho orientados por dados.

A Qlik tem impulsionado consistentemente as possibilidades de exploração, visualização e análise de dados. No centro dessa inovação contínua está o mecanismo da Qlik, uma tecnologia exclusiva que indexa as relações entre os dados, permitindo a descoberta de conexões inesperadas. A experiência agêntica se baseia diretamente nesse mecanismo, expandindo a capacidade de usuários e agentes de acessar intuitivamente esses relacionamentos, obter insights e tomar medidas a partir de diversos dados.

A experiência agêntica permitirá que os usuários acessem insights e tomem medidas simplesmente participando de um diálogo em linguagem natural. A experiência, que funciona perfeitamente em todo o Qlik Cloud – incluindo integração de dados, qualidade de dados e soluções de análise –, elimina o atrito e proporciona uma visibilidade rápida e intuitiva para tomar decisões mais inteligentes e aumentar a produtividade.

No Qlik Connect, a empresa demonstrou como agentes especializados em IA darão suporte aos usuários nessa nova experiência:

Apresentado no ano passado para dados não estruturados, o Qlik Answers™ reunirá dados estruturados e não estruturados em uma única experiência de linguagem natural, fornecendo respostas confiáveis e permitindo ações automatizadas.

reunirá dados estruturados e não estruturados em uma única experiência de linguagem natural, fornecendo respostas confiáveis e permitindo ações automatizadas. Revelado pela primeira vez no evento, um agente de descoberta identificará de forma proativa riscos e oportunidades críticos em aplicativos e conjuntos de dados, apresentando insights e ações recomendadas por meio de um feed personalizado.

identificará de forma proativa riscos e oportunidades críticos em aplicativos e conjuntos de dados, apresentando insights e ações recomendadas por meio de um feed personalizado. Demonstrado como um conceito, um agente de pipeline permitirá que os usuários descrevam de forma conversacional os resultados comerciais desejados, gerando recomendações automatizadas e o projeto dos pipelines de dados necessários.

Como as empresas enfrentam condições de mercado imprevisíveis e uma pressão cada vez maior para tomar decisões cruciais com rapidez, os investimentos em IA aumentaram. Com sua experiência agêntica, a Qlik está focada em ajudar os clientes a transformar os dados em decisões e resultados oportunos e de alta qualidade. A experiência agêntica da Qlik foi projetada especificamente para capacitar as equipes a acelerar tanto as decisões quanto a produtividade em ambientes que mudam rapidamente.

“Essa nova experiência agêntica tem como objetivo eliminar a distância entre dados, decisões e resultados”, disse Mike Capone, CEO da Qlik. “As pessoas querem uma maneira fluida e conversacional de se relacionar com seus dados – uma que se encaixe naturalmente em seu trabalho e forneça respostas claras e confiáveis no contexto. Criamos essa experiência para refletir como as decisões são realmente tomadas em uma empresa.”

“Há uma demanda cada vez maior por uma IA que faz mais do que gerar respostas. As empresas querem sistemas que possam raciocinar sobre dados complexos, explicar seus resultados e impulsionar a ação”, explicou Megha Kumar, vice-presidente de Pesquisa em Worldwide Analytics & AI da IDC. “O Qlik Answers combina dados estruturados e não estruturados com automação em uma estrutura governada e explicável. É um forte exemplo de como a IA agêntica pode apoiar a tomada de decisões empresariais reais.”

“Estamos sob pressão constante para tomar decisões melhores e mais rápidas com dados que estão dispersos por toda a empresa”, afirmou Yuzuru Fukuda, diretor executivo corporativo – vice-presidente executivo sênior, CEO da Divisão Empresarial da Fujitsu. “A possibilidade de fazer uma pergunta e obter uma resposta contextual e confiável, por meio de relatórios estruturados, conteúdo não estruturado e fluxos de trabalho automatizados, é exatamente o tipo de recurso que estávamos esperando. Ele tem o potencial de remover muito atrito de como as decisões são realmente tomadas.”

A experiência agêntica da Qlik está programada para começar a ser implementada na metade deste ano, começando com pré-visualizações privadas. As equipes que participam do Qlik Connect podem experimentar os recursos agênticos em primeira mão por meio de demonstrações ao vivo e briefings executivos. Para saber mais sobre nossa nova experiência agêntica de IA, leia nosso blog ou entre em contato com seu representante da Qlik.

Sobre a Qlik

A Qlik converte cenários de dados complexos em insights práticos, impulsionando resultados estratégicos de negócios. Com mais de 40 mil clientes ao redor do mundo, nosso portfólio oferece IA/ML, integração de dados e análises avançadas e de nível empresarial. Nossas ferramentas de IA/ML, práticas e dimensionáveis, permitem tomar melhores decisões com maior rapidez. Destacamos na integração e governança de dados, oferecendo soluções completas que funcionam com diversas fontes de dados. As análises intuitivas da Qlik revelam padrões ocultos e permitem que as equipes enfrentem desafios complexos e aproveitem novas oportunidades. Como parceira estratégica, nossa tecnologia de plataforma agnóstica e nossa experiência tornam nossos clientes mais competitivos.

