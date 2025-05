Microba anuncia resultados históricos de estudo gastrointestinal com mais de 4.600 pacientes

A Microba Life Sciences Limited (ASX: MAP) ("Microba" ou a "Empresa"), uma empresa de microbioma de precisão, anunciou hoje os resultados preliminares da análise de mais de 4.600 resultados do teste MetaXplore™ GI Plus, um teste completo para avaliar e tratar distúrbios gastrointestinais inferiores, que abrange sintomas como dor crônica, inchaço, constipação ou diarreia. Este estudo demonstra que o MetaXplore pode auxiliar os médicos a identificar e tratar problemas intestinais subjacentes, os quais muitas vezes não são detectados por testes convencionais. Em mais de 70% dos casos, o teste revelou descobertas, como anomalias nas bactérias intestinais, sinais de infecção, marcadores de inflamação ou insuficiência, que poderiam orientar estratégias de tratamento direcionadas. Além disto, dois terços dos pacientes do MetaXplore, em um estudo separado de resultados de pesquisas de acompanhamento, relataram melhora dos sintomas após seu tratamento ser direcionado pelos resultados do teste.

Estes resultados ressaltam o valor clínico dos resultados do teste MetaXplore em melhores resultados de pacientes com distúrbios gastrointestinais crônicos, ao destacar o potencial de redefinir a supervisão clínica destas condições e estabelecer um novo padrão de atendimento. Uma análise aprofundada dos dados de faturamento e reivindicações das populações de pacientes alvo do MetaXplore estimou uma população de destino de 82,2 milhões de pacientes nos EUA, Alemanha, Itália, Espanha, França, Reino Unido e Austrália.

MetaXplore™ identifica resultados práticos na maioria dos casos

A análise conduzida pela Microba dos resultados dos teste de 4.616 pacientes do MetaXplore™ GI Plus da Austrália revelou que 71,4% (3.295) dos relatórios identificou resultados práticos.

41,9% (1.932) dos relatórios mostraram marcadores anormais do microbioma vinculadosàsaúde gastrointestinal , incluindo 7% que apresentaram resultado positivo para uma espécie patogênica que pode causar infecção gastrointestinal. Estes marcadores anormais do microbioma podem ser tratados mediante mudanças nutricionais ou de estilo de vida direcionadas e com base em evidências, ou terapia antimicrobiana (antibióticos) , quando um patógeno é identificado.

(1.932) dos relatórios mostraram , incluindo 7% que apresentaram resultado positivo para uma espécie patogênica que pode causar infecção gastrointestinal. Estes marcadores anormais do microbioma podem ser , quando um patógeno é identificado. 9,9% (459) dos relatórios testaram positivo para um marcador a gastrointestinal (por exemplo, inflamação, insuficiência pancreática ou sangue oculto nas fezes), que propiciaram um diagnóstico mais aprofundado e respaldaram o tratamento de condições como doença inflamatória intestinal (IBD), câncer colorretal ou insuficiência pancreática através de tratamento farmacológico, incluindo produtos biológicos .

(459) dos relatórios testaram (por exemplo, inflamação, insuficiência pancreática ou sangue oculto nas fezes), que propiciaram um diagnóstico mais aprofundado e respaldaram o tratamento de condições como doença inflamatória intestinal (IBD), câncer colorretal ou insuficiência pancreática através de . 19,6% (904) dos relatórios testaram positivo para múltiplos marcadores (microbioma e gastrointestinal), direcionados por meio de uma combinação personalizada de estratégias farmacológicas, nutricionais e de mudança no estilo de vida.

Estes resultados demonstram como o teste MetaXplore proporciona novas informações vitais, a fim de permitir que os médicos apliquem planos de tratamento personalizados e multidimensionais para dar suporteàsupervisão clínica de pacientes com distúrbios gastrointestinais inferiores crônicos e funcionais. Nos casos em que não foram identificadas descobertas significativas, os resultados podem ajudar os médicos a descartar e restringir causas potenciais dos sintomas gastrointestinais de pacientes, bem como sugerir fatores psicológicos ou neurológicos que contribuem para sintomas, o que possibilita vias clínicas adicionais. Este estudo em curso respalda a integração do teste MetaXplore em protocolos de tratamento padrão, devendo ser publicado em jornais revisados ??por pares.

Pacientes do MetaXplore™ relatam benefícios mensuráveis ??à saúde

Um estudo separado de 84 pacientes realizado pela Microba que receberam cuidados orientados pelo MetaXplore descobriu que 65,5% relatou melhoras na saúde após seguir as recomendações médicas:

22,6% relatou melhora significativa

relatou 42,9% notou alguma melhora

Estes resultados preliminares destacam como os resultados do teste MetaXplore e as intervenções personalizadas com orientação melhoram os resultados de pacientes. Os dados iniciais da pesquisa com pacientes demonstram a relação entre os resultados positivos do teste MetaXplore e a melhora dos resultados de pacientes, ao confirmar o impacto clínico que a Microba vem observando em médicos e pacientes, e assentar as bases para estudos planejados de maior envergadura que medem os resultados de pacientes.

O Professor Associado Graham Radford-Smith, gastroenterologista renomado e especialista em distúrbios gastrointestinais funcionais, está atualmente trabalhando com a Microba em um estudo de utilidade clínica do MetaXplore™ em sua prática. Ele comentou:

"O MetaXplore é um poderoso complementoàcaixa de ferramentas de diagnóstico para pacientes com sintomas gastrointestinais persistentes. Ele me permite identificar com objetividade a disbiose do microbioma, avaliar a qualidade da dieta e direcionar os pacientes para estratégias nutricionais com base em evidências. Além disto, ajuda a diferenciar pacientes com perfis gastrointestinais e microbiano normais que podem se beneficiar do apoio psicológico em vez de testes invasivos adicionais ou intensificação farmacológica."

Mercado alvo de mais de 82 milhões de pacientes com sintomas gastrointestinais inferiores

Uma análise aprofundada dos dados de faturamento e reivindicações para populações de pacientes alvo do MetaXplore estimou uma população de destino de 82,2 milhões de pacientes nos EUA, Alemanha, Itália, Espanha, França, Reino Unido e Austrália1. Esta população é composta por pacientes com diarreia crônica ou sintomas abdominais inespecíficos, como dor, distensão abdominal e constipação, incluindo pacientes com Síndrome do Intestino Irritável (IBS) ou com diagnóstico de Doença Inflamatória Intestinal (IBD). O padrão atual de tratamento para estes pacientes está conduzindo a uma estimativa de que 50% dos pacientes não experimentem uma melhora de seus sintomas2, com necessidade de um avanço radical nas ferramentas disponíveis para dar suporte a estes pacientes e melhorar os resultados. O MetaXplore™ vem ajudando os médicos a supervisionar e melhorar os resultados destes pacientes através de um teste abrangente que pode:

Avaliar anormalias estruturais e funcionais no microbioma

Detectar bactérias intestinais nocivas negligenciadas (patógenos), marcadores inflamatórios ou de insuficiência

Identificar estratégias farmacológicas, nutricionais e de mudança no estilo de vida personalizadas e com base em evidências

Apoiar a motivação do paciente e a adesão às modificações farmacológicas, nutricionais e no estilo de vida

Respaldar a identificação de casos em que o suporteàsaúde mental pode ser adequado

À medida que a carga de distúrbios digestivos crônicos continua crescendo, o MetaXplore oferece uma nova solução escalável e baseada em evidências para avaliar e supervisionar clinicamente a disfunção gastrointestinal.

Sobre a Microba Life Sciences Limited

A Microba Life Sciences é uma empresa de microbioma de precisão, com foco em melhorar a saúde humana. Com tecnologia de liderança mundial para medir o microbioma intestinal humano, a Microba promove a descoberta e o desenvolvimento de novas terapias para as principais doenças crônicas, bem como oferece serviços de teste de microbioma intestinal em todo o mundo para pesquisadores, médicos e consumidores. Mediante parcerias com organizações líderes, a Microba impulsiona a descoberta de novas relações entre o microbioma, a saúde e a doença, a fim de desenvolver novas soluções de saúde.

