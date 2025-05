Visagismo e coloração pessoal ganham força nos salões

O setor de beleza no Brasil vive uma fase de forte expansão e reinvenção. De acordo com o Sebrae, mais de 180 mil novos microempreendedores individuais (MEIs) foram registrados no segmento em 2023, consolidando a área como uma das mais promissoras para quem deseja empreender com criatividade e foco técnico. Em meio a esse crescimento, técnicas como o visagismo e a coloração pessoal também aparecem para oferecer serviços relacionados à construção da imagem a partir das características e intenções individuais de cada cliente.

Um dos profissionais que atua com visagismo e coloração pessoal é a cabeleireira Karen Marchiori, que desenvolve atendimentos com foco na adequação da imagem à identidade de cada cliente. Ela possui formação pela Academia Pivot Point e especializações em colorimetria pelas marcas Wella e L’Oréal. Também tem capacitação em corte com base nas técnicas de Vidal Sassoon e em visagismo com Philipe Hallawell.

Entre os métodos que aplica, está a técnica desenvolvida por ela, chamada LOW WICKS, voltada principalmente para mulheres que buscam um visual prático, moderno e de baixa manutenção. A técnica tem o objetivo de proporcionar uma aparência natural e elegante, com a vantagem de uma transição suave ao longo do tempo, sem marcação perceptível na raiz. Isso permite que os retoques sejam mais espaçados — a cada 6, 8 ou até 12 meses — resultando em menos visitas ao salão e maior cuidado com a saúde dos fios.

“Com a técnica LOW WICKS, a cliente não apenas mantém um visual impecável, mas também cuida da saúde do cabelo”, explica Karen. Ela destaca que o público que mais procura o método são mulheres entre 25 e 45 anos, geralmente profissionais ocupadas, mães ou pessoas com um estilo de vida dinâmico que valorizam conveniência e estética ao mesmo tempo.



Karen também realiza consultas de visagismo, nas quais identifica o formato do rosto, o nível de contraste (alto, médio ou baixo) e a temperatura da pele (quente, fria ou neutra). A partir dessa análise, define as cores que melhor harmonizam com cada pessoa, considerando tanto a aparência quanto os objetivos de imagem expressos por quem busca o atendimento.

“Além do visagismo, também uso bastante análise de coloração pessoal aplicada ao vestuário e extensões capilares de aparência natural, com foco na compatibilidade entre fios e textura original”, destaca.

A profissional ainda aponta que aspectos como escuta ativa, adaptação técnica e planejamento visual são parte essencial do processo de atendimento. “Busco reunir as informações necessárias para propor soluções que estejam alinhadas com as necessidades e intenções de cada cliente. A análise personalizada permite que as decisões estéticas estejam fundamentadas em critérios técnicos, não apenas em tendências externas”, afirma.

Segundo ela, três frentes têm ganhado destaque entre os atendimentos mais procurados: visagismo aprofundado, coloração pessoal e serviços voltados à transição dos fios brancos. “São áreas que têm apresentado grande demanda por parte de quem busca equilíbrio entre aparência e identidade pessoal, com mais praticidade e preservação da saúde capilar”, acrescenta.