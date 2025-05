Empresários criam IA via WhatsApp para atendimento na saúde

Quando o WhatsApp foi lançado no Brasil, em maio de 2009, ninguém imaginava o impacto disruptivo desta tecnologia na vida do consumidor brasileiro, muito menos que chegaria na integração com ERP hospitalar ou que conteria um chatbot com inteligência artificial (IA). Aproveitando a oportunidade da popularidade do aplicativo no país, alguns empreendedores de Santa Catarina, da startup BotDesigner.io, lançaram uma solução que dialoga com essa necessidade e que tem crescido 100% nos últimos anos. Guilherme Gehres, Frederico de Souza, Bruna Cypriano e Daniel Prando são os líderes desta healthtech, que possui um time de 40 pessoas espalhadas por todo o Brasil e já impactou cerca de 20 milhões de pacientes, com um chatbot inteligente, que funciona no WhatsApp de hospitais, clínicas e consultórios médicos.

O CEO da healthtech, Frederico Souza, conta que a mudança de paradigma do consumidor é um dos principais incentivadores do crescimento do negócio. “A combinação entre a cultura digital do país, gerada pela adoção do WhatsApp como meio de comunicação principal, e soluções de inteligência artificial tem permitido que hospitais, clínicas e consultórios médicos reduzam custos, otimizem processos e melhorem a experiência do paciente, a partir da automação do setor de comunicação. Com isso, crescemos exponencialmente nos últimos anos”, declara.

Desde o lançamento em 2019, a BotDesigner.io já atendeu mais de 200 instituições, entre elas os Hospitais Vera Cruz, Hospital 9 de Julho, a DASA e a Santa Casa de Porto Alegre. A solução criada pelos jovens empreendedores permite que os pacientes agendem e remarquem consultas diretamente pelo WhatsApp, sem necessidade de ligações ou espera em filas virtuais. A healthtech oferece tecnologias associadas ao WhatsApp e inteligência artificial para modernizar o atendimento em clínicas e hospitais, gerar melhoria de processos e gestão médica eficiente.

Frederico Souza diz que “se depender do número de usuários do WhatsApp, o potencial de novos clientes é ainda mais amplo". Atualmente, de acordo com a Statista, existem cerca de 147,21 milhões de usuários do WhatsApp no Brasil. O país é o maior mercado do aplicativo de mensagens WhatsApp fora da Ásia, o terceiro maior do mundo. Com mais de 96% da população brasileira sendo usuária ativa do mensageiro, ele é de longe a plataforma social mais usada no Brasil. Além disso, 79% dos brasileiros já entraram em contato com empresas pelo app, 66% já contrataram serviços e 62% já fizeram compras diretamente pelo WhatsApp. “Para o mercado corporativo adaptar-se a essa realidade não é mais uma opção, mas uma emergência", pondera o CEO da BotDesigner.

“Somado aos dados acima, estão os resultados concretos de economia de custos e aumento de eficiência que a inteligência artificial associada ao WhatsApp oferece. Em nossos clientes, a experiência de retorno de investimento é grande. Atualmente, mais de 60% dos agendamentos são feitos por meio do bot da solução e 80% das confirmações ocorrem de forma automática. Com os processos organizados, a redução no tempo de atendimento ao paciente é relevante e tudo fica documentado no sistema, o que traz transparência, visibilidade e redução de custos operacionais. As pessoas podem se dedicar a tarefas mais estratégicas, enquanto a solução faz agendamentos individualizados e usa IA para respostas um a um, gera relatórios e aumenta a satisfação no atendimento”, explica Frederico Souza, CEO da BotDesigner.

Porém, o executivo enfatiza que, na prática, o que mais chama a atenção das redes hospitalares e clínicas é que “a IA de atendimento via WhatsApp possibilita a redução de mais de 30% no absenteísmo, ou seja, as faltas sem aviso. A maior parte das pessoas não atende uma ligação de número desconhecido e, o setor de saúde tem protocolos e regulamentações que são muito melhor trabalhados em uma comunicação escrita no WhatsApp do que uma ligação de uma pessoa do time. O resultado é sempre melhor na interação, tanto em confiança do paciente que é impactado por um número de WhatsApp oficial, com logo da instituição e padrões de comunicação, quanto na resposta de presença ou não do usuário do sistema”, comenta Souza.

Além de agendamentos, a tecnologia envia lembretes de exames, orientações de preparo e campanhas de prevenção por meio de listas segmentadas. Tudo isso integrado a sistemas de gestão (ERPs), buscando garantir que os dados dos pacientes estejam sempre atualizados e em segurança. “Em alguns projetos, o índice No-Show baixou entre 12% e 15%. Ainda, a automação com IA no WhatsApp tornou mais eficientes os relatórios de atendimento, o tempo de resposta diminuiu e as métricas de qualidade da clínica ou hospital melhoram rapidamente. Os gestores da empresa passaram a ter indicadores de performance no atendimento e houve otimização dos processos”, afirma Frederico Souza.



A digitalização por meio de soluções de startups como a BotDesigner no Brasil tem crescido consideravelmente e é uma demanda de clínicas e hospitais. Segundo o Relatório HealthTech Recap 2024, lançado pelo Distrito em parceria com a Associação Brasileira de Startups de Saúde e HealthTechs (ABSS), nos últimos cinco anos, já foram mapeadas 70 startups de IA voltadas à saúde na América Latina, um crescimento significativo impulsionado pelos avanços em deep learning, processamento de linguagem natural e computação em nuvem. “Apesar destes números ainda estarem longe de representarem o potencial da tecnologia, a mudança no percentual de healthtechs utilizando IA nos últimos dois anos, saindo de 14% para 20%, mostra que esta categoria deve ganhar cada vez mais relevância”, conclui Souza.

Website: https://botdesigner.io/