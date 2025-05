Reality Show Magnata Imobiliário é lançado com disputa de empresários

O Brasil atingiu um novo nível como polo de inovação, com startups brasileiras captando um total de R$ 13,9 bilhões, um aumento de 50% em relação a 2023. O dado é do relatório Startup Landscape: Ecossistema 2024. No setor imobiliário, o impulso também é notável: segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), os lançamentos imobiliários do ano passado aumentaram 18,6% em relação a 2023. As vendas também seguiram uma trajetória ascendente, com um crescimento de 20,9% na comparação anual.

E é nesse universo de inovação e expansão que estreia o reality show Magnata Imobiliário, uma produção brasileira inédita que conecta empreendedores a grandes investidores do setor. O programa será exibido no canal do YouTube Altamente Rentável (@altamenterentaveloficial), sempre às quartas-feiras, às 20h. É possível acompanhar também através do novo site: Magnata Imobiliário.



Entre os nomes que compõem a bancada de avaliação estão influentes do mercado de investimentos e imóveis no Brasil, como José Azevedo Filho (@jazevedof_), cofundador da RE/MAX Brasil (@remaxsilversalvador), CEO da Ello Imóveis (@elloimoveis_) e ex-sócio da fintech Atta (@atta.br), vendida ao QuintoAndar, e da startup CanguBox, vendida ao grupo Guarde Aqui e Rafael Bastos (@rbbastosofc), CEO da MAM Trust Equity (@mamtrustequity), um multi family office especializado na gestão de grandes patrimônios familiares no Brasil.

Juntos aos irmãos Carozzo, os investidores serão responsáveis por avaliar os projetos, propor perguntas estratégicas, sinalizar interesses de aporte e oferecer mentorias.

Lançamento com personalidades



No dia 07, o lançamento do projeto reuniu influenciadores. Entre os convidados, esteve a influenciadora Beatriz Andrade (@abeatriz_f), que soma mais de 528 mil seguidores e compartilha conteúdos voltados para um estilo de vida saudável e autêntico. Também marcou presença o criador do perfil @salvadordicaas, Ivo Souza, que conta com 388 mil seguidores e é conhecido por divulgar em primeira mão as novidades da capital baiana.

A advogada e influenciadora Ana Carolina Figueiredo (@anacarolinamfigueiredo), que aborda diversos temas em suas redes, também participou, ao lado da publicitária e influenciadora fashion Bia Florent (@biaflorent), e de Brenda de Sal (@brendadesal), que leva aos seus mais de 83 mil seguidores experiências vividas na cidade de Salvador. O evento contou ainda com a presença do tiktoker (@amicaldbe), da influenciadora Jaqueline Alk (@jaquelinealk), além de jornalistas e repórteres baianos como Ícaro Almeida (@icaroalmeida1) e Tairine Celta (@tairinecelta), além de diversos outros nomes influentes na mídia local.

Foco em tendências do mercado imobiliário nacional



Gravado na Bahia, o reality apresenta uma perspectiva nacional ao setor, reunindo participantes de diversas regiões do país com propostas e soluções estratégicas para o futuro dos negócios imobiliários. Cada episódio mergulha no universo de quatro empreendedores, que terão a missão de convencer uma bancada de investidores experientes sobre o potencial dos seus projetos.

Com cinco episódios na primeira temporada, Magnata Imobiliário traz, nos debates, temas como inovação, sustentabilidade, urbanismo inteligente e novos modelos de negócio. Os participantes apresentam suas ideias, detalham sua estrutura financeira, viabilidade e diferencial competitivo. Em troca, buscam apoio financeiro, mentoria e conexões que possam viabilizar sua entrada no mercado de forma mais robusta.

O reality é idealizado pelos empresários Francisco Carozzo (@franciscocarozzo) e Leandro Carozzo (@leocaroso), sócios da incorporadora Carozzo Desenvolvimento Imobiliário (@carozzo_oficial), com sede na Bahia e atuação nacional. Fundada em 2014, a empresa já participou de projetos inovadores e aposta agora em um novo formato de fomento ao empreendedorismo por meio da mídia.

“Existe um enorme abismo entre boas ideias e o capital que pode realizá-las. Nosso objetivo é construir pontes, trazer luz a projetos que normalmente não chegariam às mesas de negociação com investidores de grande porte”, afirma Francisco Carozzo.

O projeto também conta com o apoio do Clube Latvian (@thelatvian__), um seleto clube de negócios com membros em todo o território nacional.

Produção nacional com visão de expansão



Produzido pela Oceano Azul, o reality já nasce com planos de expansão. Novas edições com diferentes temáticas e participações de empresários de outras áreas já estão em fase de planejamento. A expectativa é que a plataforma Altamente Rentável se consolide como uma vitrine nacional para empreendedores que buscam projeção e conexão com o capital estratégico.

