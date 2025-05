Gestor de fortunas Rafael Bastos apresenta nova era de investimentos no exterior

A crescente busca de brasileiros por segurança financeira e valorização patrimonial tem impulsionado o avanço de investimentos fora do país, especialmente nos Estados Unidos. É o que afirma a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A instabilidade econômica local, a oscilação cambial e o fortalecimento do dólar contribuíram para consolidar esse movimento. Dados da Miami Association of Realtors, informa que o Brasil ocupou, em 2023, a quinta posição entre os países que mais investiram em imóveis residenciais nos EUA, totalizando US$ 4,3 bilhões.

Rafael Bastos (@rbbastosofc), especialista em planejamento patrimonial e internacionalização de ativos, explica que a Flórida é o destino mais visado pelos brasileiros para aquisição de imóveis. Não à toa, os brasileiros figuram entre os três maiores compradores estrangeiros no estado, movimentando cerca de US$ 1,4 bilhão no último ano, segundo a Authentic Real Estate Team.



Parte significativa desses imóveis é adquirida com o objetivo de gerar renda passiva: 42% dos investidores brasileiros optam pelo aluguel por temporada e 39% preferem contratos de longo prazo. “É cada vez mais comum ver esse público buscando alternativas em ativos dolarizados como forma de mitigar riscos e garantir renda passiva em moeda forte”, afirma Bastos.

Esse perfil de investimento tem se descentralizado dos grandes centros econômicos do Brasil. Rafael, por exemplo, atende famílias com média de R$ 100 milhões de patrimônio que vão do sudeste ao nordeste.

CEO da MAM Trust Equity (@mamtrustequity), Bastos atua na estruturação de diversos investimentos internacionais, com foco em imóveis. A empresa, com presença no Brasil, EUA e Europa, presta assessoria completa para famílias de alta renda em processos como abertura de contas no exterior, due diligence, estruturação jurídica e tributária e sucessão patrimonial. “O planejamento é o diferencial. Além da atratividade do mercado americano, é preciso estar atento às obrigações legais e operacionais envolvidas em cada aquisição para garantir eficiência e proteção”, complementa.



Investidor na bancada de novo reality show



Rafael Bastos também chegou agora à televisão. Ele integra a bancada do programa Magnata Imobiliário (@magnataimobiliariooficial), um reality show nacional gravado na Bahia que conecta grandes investidores a empreendedores do setor imobiliário. Com mais de 20 anos de experiência, Bastos leva ao programa seu olhar técnico. Os episódios, exibidos semanalmente no canal Altamente Rentável (@altamenterentaveloficial), discutem inovação, sustentabilidade, novos formatos de negócios e impulsionam projetos de retorno e impacto no setor.

Atualmente, aproximadamente 80% dos investimentos imobiliários assessorados por Bastos nos Estados Unidos estão voltados para residências nos subúrbios da Grande Orlando, com foco em famílias americanas de classe média, que representam mais de 220 milhões de pessoas. “É um mercado com alta escalabilidade e sólida demanda, considerando uma renda anual média de US$ 70 mil por família”, detalha.



Os 20% restantes estão concentrados em operações triple net, predominantemente híbridas, localizadas em áreas estratégicas de Miami, com contratos longos e baixos riscos de vacância, geralmente ligados a empresas de classificação AAA.

Website: http://instagram.com/rbbastosofc