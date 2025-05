Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250514461857/pt/

Image created by Clara Leibenguth for Stanford University; featured on cover of May 2025 issue of Nature Neuroscience.

A plataforma de descoberta de medicamentos da Rubedo Life Sciences, ALEMBIC™, ajuda a identificar neurônios senescentes ou "zumbis" em um novo estudo que vincula dor neuropática e envelhecimento, publicado no jornal científico revisado por pares Nature Neuroscience

A Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, orientada por IA e com foco na descoberta e desenvolvimento rápido de medicamentos seletivos de rejuvenescimento celular direcionados a células envelhecidas, anunciou hoje que o uso de códigos com fonte aberta integrados na plataforma patenteada de descoberta de medicamentos mais ampla da empresa, ALEMBIC™, ajudou a identificar neurônios senescentes em um novo estudo que revelou que neurônios senescentes provocam dor crônica com lesões e a idade.1 Células senescentes, chamadas com frequência de células "zumbis", surgem como resultado de estresse e danos celulares. Estas células senescentes não morrem, mas experimentam alterações celulares, incluindo a secreção de fatores pró-inflamatórios, que contribuem potencialmente para respostas inflamatórias no corpo.1 O estudo, liderado pelas cientistas da Universidade de Stanford, Vivianne Tawfik, MD, PhD, e Lauren Donovan, PhD, com coautoria dos membros de equipe da Rubedo, incluindo o Diretor Científico, Marco Quarta, PhD, e o Diretor de Tecnologia, Alex Laslavic, foi publicado na edição de 14 de maioda Nature Neuroscience, uma prestigiada revista científica e revisada por pares, e será destaque na capa da edição de maio.

O Dr. Quarta disse: "Sabemos que as células senescentes, que aumentam com o envelhecimento, são a origem de doenças e condições degenerativas crônicas. Neste estudo, pudemos demonstrar pela primeira vez que os neurônios podem se tornar senescentes, o que agrava a dor neuropática tanto em modelos murinos como em tecido de gânglios da raiz dorsal humana. A validação bioinformática fornecida como parte de nossa plataforma ALEMBIC™ mais ampla com a tecnologia química SenTeCh™ ajudou a descobrir este vínculo entre o envelhecimento e a dor neuropática, confirmando ainda mais nossas observações experimentais de que tratamentos direcionados a estas células senescentes podem oferecer benefícios significativos a pessoas passando por condições relativasàidade."1

Sobre o estudo

No estudo, os pesquisadores constataram que lesões em axônios periféricos de neurônios de gânglios da raiz dorsal (GRD) resultam em disfunções sensoriais, como dor. Isso ocorre com maior frequência em idosos. Além disto, a senescência celular é comum tanto ao envelhecimento como às lesões e contribui para esta disfunção sensorial. A eliminação de células senescentes produz a melhora ante a dor, indicando um alvo potencial para novas terapias para dor.1

"A dor crônica continua sendo uma área com grande necessidade não satisfeita, sobretudo entre adultos mais velhos. Neste estudo, o envelhecimento aumentou notavelmente a carga de neurônios senescentes ou "zumbis", o que, por sua vez, piorou a gravidade da dor neuropática. Estas percepções demonstram que o foco seletivo em neurônios senescentes pode levar a novas estratégias para supervisionar a dor crônica.1 disse Vivianne, L. Tawfik, MD, PhD, Professora Associada do Departamento de Anestesiologia, Medicina Perioperatória e da Dor da Faculdade de Medicina da Universidade Stanford e autora sênior do estudo. "Agradecemos o valioso apoio e a experiência da equipe da Rubedo durante esta pesquisa."

Sobre a Rubedo Life Sciences

A Rubedo Life Sciences é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico que desenvolve um amplo portfólio de medicamentos inovadores para rejuvenescimento celular seletivo, destinados a células envelhecidas que causam doenças crônicas relacionadasàidade. Nossa plataforma patenteada de descoberta de medicamentos ALEMBIC™, orientada por IA, vem desenvolvendo novas moléculas pequenas e pioneiras em sua classe para alcançar seletivamente células patológicas e senescentes, as quais desempenham um papel importante na progressão de doenças pulmonares, dermatológicas, oncológicas, neurodegenerativas, fibróticas e outras doenças crônicas. Nosso principal candidato a medicamento - RLS-1496, um potencial modulador de GPX4 pioneiro na alteração de doenças - está definido para iniciar os ensaios clínicos de fase I na primavera de 2025, marcando o primeiro modulador de GPX4 a fazer parte de um ensaio clínico em seres humanos. A equipe de liderança da Rubedo é composta por líderes do setor e pioneiros em química, tecnologia de IA, ciência da longevidade e ciências da vida, com experiência em desenvolvimento e comercialização de medicamentos de grandes empresas farmacêuticas e de biotecnologia. A empresa tem sede em Sunnyvale, Califórnia, EUA, e escritórios em Milão, Itália. Para mais informações, acesse www.rubedolife.com.

Referências

1. Donovan, L.J., Brewer, C.L., Bond, S.F. et al. Aging and injury drive neuronal senescence in the dorsal root ganglia (O envelhecimento e as lesões ocasionar a senescência neuronal nos gânglios da raiz dorsal). Nat Neurosci (2025). https://doi.org/10.1038/s41593-025-01954-x

2. Dados em arquivo, Rubedo Life Sciences, Sunnyvale, CA 94085.

