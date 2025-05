BDM Digital inicia diálogo promissor com Stanford Law School em busca de parcerias estratégicas no Vale do Silício

SAN FRANCISCO, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em uma iniciativa voltadaàinternacionalização eàconsolidação de parcerias de alto impacto acadêmico, institucional e tecnológico, a Chief Legal Officer do BDM Digital, Kezia Miranda, esteve em missão oficial no Vale do Silício, onde se reuniu, na terça-feira (6), com o professor Roland Vogl, diretor executivo do CodeX – The Stanford Center for Legal Informatics (Centro de Informática Jurídica de Stanford), vinculadoàStanford Law School, na Califórnia (EUA).

A visita integra o plano de expansão internacional do BDM Digital, plataforma brasileira de blockchain com mais de 35 mil usuários ativos, que se destaca como catalisadora de inovação e inclusão financeira no Brasil e na América Latina.

Na reunião, foram discutidas oportunidades concretas de cooperação científica em temas como regulação de criptoativos, compliance internacional e soluções jurídicas baseadas em blockchain. O BDM está em processo de regulação como Instituição de Pagamento no Brasil, o que reforça seu interesse em parcerias que promovam boas práticas em governança e inovação legal.

“A interlocução com Stanford não apenas valida os fundamentos técnicos e institucionais do nosso modelo, mas também abre portas para cooperação internacional, desenvolvimento conjunto de soluções e intercâmbio global de conhecimento”, destacou Kezia Miranda.

Segundo ela, o diretor do CodeX ficou impressionado com o fato de o BDM Digital ter surgido em Mato Grosso do Sul, estado com economia voltada ao agronegócio, o que revela uma visão inovadora. Também chamou atenção o impacto social da plataforma, popularizada nas classes C e D por meio de ações de educação financeira voltadasàdigitalização da economia.

Referência mundial em legal informatics e computação jurídica, o professor Vogl lidera pesquisas que integram direito e tecnologia, com foco em inovação, automação e acessoàjustiça. Sua atuação no CodeX, centro interdisciplinar que promove o uso da tecnologia para aprimorar o sistema jurídico, está alinhada aos objetivos do BDM de desenvolver soluções tecnológicas robustas e juridicamente seguras no ecossistema cripto. Por isso, foi cogitada a possibilidade de ele se tornar advisor (conselheiro estratégico) do BDM Digital.

Ao final do encontro, Vogl convidou a blockchain pioneira do Brasil a participar do CodeX FutureLaw 2026, conferência internacional de tecnologia promovida por Stanford, e deixou agendado uma reunião com uma importante plataforma de KYC (política de compliance know Your Customer - Conheça Seu Consumidor).

Para o presidente do BDM Digital, Urandir Fernandes de Oliveira, “esta iniciativa marca um avanço institucional relevante não só para o BDM, mas para o Brasil, com potencial de abrir novos caminhos entre fintechs jurídicas brasileiras e a presença institucional no Vale do Silício”.

