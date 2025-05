Esmark, Inc. e Esmark Steel Group reafirmam apoio à fusão da U.S. Steel com a Nippon Steel

A Esmark, Inc. e o Esmark Steel Group reafirmaram hoje seu apoioàproposta de fusão entre a U.S. Steel e a Nippon Steel e pedem que o governo Trump reveja essa aliança. A fusão proposta está posicionada para trazer benefícios significativos para os trabalhadores da empresa combinada, fortalecer a segurança nacional dos EUA e reforçar o status dos Estados Unidos no setor siderúrgico internacional.

A fusão criará uma força formidável no setor siderúrgico, capaz de competir com participantes globais e enfrentar os desafios impostos pelas exportações chinesas de aço. Ao alavancar a tecnologia avançada da Nippon Steel e a ampla presença de mercado da U.S. Steel, a entidade combinada estabelecerá novos padrões de qualidade na produção de aço, permitindo que a organização combinada cresça para o benefício de seus funcionários, incluindo os membros do sindicato United Steelworkers (USW), e das comunidades em que opera.

“Essa fusão é um marco transformador para o setor de aço. Ela une o melhor de dois mundos – a tecnologia de ponta da Nippon Steel e a experiência de mercado consolidada da U.S. Steel”, afirmou James P. Bouchard, fundador e presidente da Esmark, Inc. “A nova entidade resultante fortalecerá a indústria siderúrgica dos Estados Unidos e abrirá novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento na região de Pittsburgh e além. A Nippon Steel demonstrou que está comprometida em abordar preocupações sobre a manutenção da produção em solo americano, ao mesmo tempo em que emprega tecnologias ambientais avançadas para reduzir as emissões de carbono. Esse acordo pode ser concretizado em alinhamento com os princípios do America First, e incentivamos o governo Trump a reavaliar essa fusão”.

A Esmark acredita firmemente que a área de Pittsburgh, especialmente o Mon Valley, ganhará imensamente com essa fusão. A Nippon Steel se comprometeu a investir nada menos que US$ 1 bilhão na fábrica de Mon Valley e aproximadamente US$ 300 milhões na fábrica de Gary, como parte dos US$ 2,7 bilhões destinadosàrevitalização dessas instalações e das comunidades vizinhas1. Esse investimento criará empregos, estimulará as economias locais e apoiará o crescimento de pequenas empresas na região.

“A fusão entre a U.S. Steel e a Nippon Steel ajudará os Estados Unidos a manter sua competitividade no mercado global de aço e a proteger os interesses de segurança nacional, garantindo um fornecimento constante de aço de alta qualidade”, afirmou Roberto Alvarez, CEO do Esmark Steel Group. “Essa união fortalecerá a indústria siderúrgica americana ao combinar as forças de dois gigantes do setor. Como centro de serviços de metais, podemos esperar uma inovação aprimorada, maior eficiência na produção e uma cadeia de suprimentos mais confiável”.

Sobre o Esmark Steel Group

O Esmark Steel Group, uma subsidiária integral da Esmark, Inc., é um dos principais processadores e distribuidores de aço laminado plano com valor agregado nos Estados Unidos, e seu afiliado é o terceiro maior produtor de aço estanhado nos EUA. Oferecemos produtos, serviços e inovações para ajudar nossos clientes a ganhar e manter a vantagem competitiva em seus setores.www.esmarksteelgroup.com

Sobre a Esmark, Inc.

A Esmark, Inc. é uma empresa familiar diversificada, de capital fechado, com um portfólio de empresas industriais com fortes raízes na indústria do aço. Ao longo dos anos, a Esmark diversificou seus interesses e operações em vários negócios nos setores industrial e de commodities. A Esmark (uma ex-empresa de capital aberto na NASDAQ: ESMK) concentrou-se em várias indústrias-chave, incluindo serviços de aço, exploração de petróleo e gás, aviação, imobiliário, serviços profissionais, tecnologia e desenvolvimento esportivo juvenil. A empresa também é uma cidadã corporativa ativa nas comunidades que atende, tendo comprometido mais de $10 milhões em apoio filantrópico a uma ampla gama de programas humanitários, educacionais, de bem-estar familiar e esportivos juvenis na Pensilvânia, Illinois e internacionalmente.www.esmark.com

1https://investors.ussteel.com/news-events/news-releases/detail/709/nippon-steel-and-u-s-steel-file-multiple-lawsuits-in

