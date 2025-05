Editora Fhogo lança romance Rio de Vênus, na Travessa Leblon

Nesta sexta-feira (16/5), a escritora e analista junguiana Patrícia de Luna lança seu novo título: o livro "Rio de Vênus" que traz Afrodite ao Rio de Janeiro como narradora de uma história de amor, suspense e roubo de obras de arte. Trata-se do primeiro lançamento da nova editora carioca Fhogo que acontece, a partir de 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon (Rio de Janeiro).

O terceiro livro da escritora propõe a questão de como seria se Afrodite viesse à Terra e o que ela diria sobre os seres humanos. "Rio de Vênus" propõe a questão e traz a Deusa do Amor como narradora de uma história de suspense e romance. A trama de mistério, mitologia e roubo de obras de arte busca questionar os desafios femininos atuais.



Sobre o livro - A deusa greco-romana Afrodite desce à Terra para ajudar a pintora Zoe que vive conflitos em sua vida profissional e amorosa ao se envolver com Péricles, um homem misterioso ligado ao submundo do roubo de quadros, à Interpol e ao mito de Perséfone. "Rio de Vênus" espelha as pesquisas e viagens da escritora e analista junguiana Patrícia de Luna. O livro é dividido em duas partes: o “Antes”, que retrata o início da jornada da protagonista e o motivo da vinda de Afrodite ao Rio de Janeiro, e o “Depois”, narrado em uma região turística da Grécia que tem um dos maiores fluxos de refugiados entre os países europeus.

“Como analista junguiana, os arquétipos sempre me fascinam. Neste livro, trago Afrodite como narradora porque o mito de Afrodite expõe dois aspectos do desejo: o da construção, aquilo que nos move e inspira, e o da destruição, aquilo que nos expõe aos perigos e incertezas. Escolhi como cenários Rio de Janeiro e Lesbos porque, cada uma a seu modo, refletem bem isso: espaços lindos, natureza paradisíaca, mas com questões sombrias. No Rio, o ambiente festivo convive com o viés agressivo, em Lesbos, um paraíso ecológico transformado em epicentro de uma crise de refugiados. O casal protagonista também caminha entre luz e sombra, amor e caos”, define Patrícia.

Sobre a autora - Patrícia de Luna é psicóloga, analista junguiana, escritora de ficção histórica e palestrante. Especializada em mitologia, é uma spiritual traveller e busca, ao redor do mundo, pesquisadores, livros, documentos, pessoas e vivências para criar narrativas originais. Publicou os livros “Léo no Mundo do Espelho” e “Saga de Bravos”, além da peça teatral “Lenda de Apoena”, encenada no Teatro Cândido Mendes. Também é criadora de conteúdo digital, com foco na divulgação de conhecimentos históricos e mitológicos.

Sobre a editora - A editora Fhogo nasce, em 2025, como braço literário da agência de assessoria de imprensa e produção cultural de mesmo nome. A dona da Fhogo, a jornalista Lenke Pentagna, também é sócia da editora Leblon que tem no portfólio dois best-sellers internacionais como “50 maratonas em 50 dias”, de Dean Karnazes (2009) e “Almoço em Paris”, de Elizabeth Bard (2012). “Depois de divulgar inúmeros livros, incluindo um finalista do Prêmio Jabuti, decidi abraçar essa paixão pela Literatura e dar início a mais uma editora. O livro Rio de Vênus foi o escolhido para inaugurar esse braço literário da empresa por três razões: estrear no ano em que o Rio foi eleito como Capital Mundial do Livro, promover a intertextualidade com a História da Arte e, obviamente, pelo talento bem-humorado da escrita da Patrícia de Luna. Quero, nesse início, manter um foco em livros que tenham conexão com o universo da Arte. O pano de fundo da obra aborda o roubo de quadros do movimento artístico da Irmandade Pré-Rafaelita. Um dos quadros mais famosos desse estilo é Ophelia, de John Everett Millais", conta Lenke sobre os motivos que a levaram a mergulhar no mercado editorial.

Ficha Técnica

Título: Rio de Vênus

Autora: Patrícia de Luna

Editora: Fhogo

Páginas: 354

