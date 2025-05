Grupo Adali anuncia novo ecossistema de tecnologia jurídica

Com o intuito de transformar o mercado jurídico no Brasil, o Grupo Adali apresenta um novo ecossistema de tecnologia que integra soluções pensadas com o objetivo de simplificar e potencializar a atuação dos profissionais do setor. Com as marcas Correspondente Dinâmico, Adv Dinâmico e Central do Direito, o grupo busca atender às principais necessidades de profissionais do direito e cidadãos, em todas as regiões do país.



De acordo com Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Grupo Adali, o propósito da plataforma é democratizar o acesso à justiça e promover mais eficiência e competitividade no mercado jurídico brasileiro. “Criamos soluções pensadas para otimizar rotinas operacionais e fomentar a qualificação contínua dos profissionais, conectando oportunidades e facilitando o dia a dia da prática jurídica”, destaca.



“Nossa ideia é construir um ecossistema cada vez mais integrado, que simplifique processos, aumente a produtividade e torne a prática jurídica mais eficiente e competitiva para todos, do pequeno escritório aos grandes players institucionais”, acrescenta a advogada.



A inteligência artificial (IA) está no centro das iniciativas do grupo, permitindo a análise de perfis em tempo real, a curadoria de conteúdos confiáveis e a automação de tarefas repetitivas. Além disso, as soluções são desenvolvidas para serem intuitivas e escaláveis, com foco na experiência do usuário e na integração com sistemas já utilizados pelo meio jurídico.



De acordo com Gian Nunes, co-fundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia, as soluções são desenvolvidas com tecnologias avançadas e por experts do setor, sempre com foco em usabilidade, performance e escalabilidade. “Entre os projetos em desenvolvimento, cito a funcionalidade de consulta processual automatizada e a expansão da Central do Direito, que incluirá novos formatos de aprendizado e distribuição personalizada de conteúdos jurídicos.”



“Todos os produtos são pensados para atender às demandas de um mercado em transformação, no qual tecnologia e Direito caminham juntos para oferecer maior eficiência e resultados”, completa o especialista.



Adoção de IA em atividades jurídicas



O estudo Impacto da IA Generativa no Direito aponta que 55,1% dos entrevistados já utilizam a ferramenta em suas atividades profissionais, principalmente para análise e resumo de documentos, criação de peças jurídicas e pesquisas de doutrina e jurisprudência.



Acompanhando essa tendência, o Grupo Adali aplica a IA de forma estratégica em suas plataformas, buscando otimizar a conexão entre demandas e profissionais de maneira personalizada.



“Com automação e integração via APIs, o Correspondente Dinâmico organiza automaticamente as oportunidades de trabalho, segmentando-as por região de atendimento e especialidade jurídica. Essa funcionalidade permite que os profissionais visualizem apenas as demandas relevantes”, explica Nunes.



No entanto, para a advogada e CEO do grupo, a dificuldade de acesso à informação jurídica ainda é um obstáculo para grande parte da população. “No Adv Dinâmico, utilizamos a Inteligência Artificial para democratizar esse acesso oferecendo a consulta e o monitoramento de processos, além de conectar cidadãos, empresas e advogados”.



“Além disso, um dos principais desafios é a resistência cultural à mudança, por se tratar de uma área tradicional. Muitos profissionais ainda enxergam a tecnologia como uma ameaça à prática jurídica, e não como uma aliada estratégica. Isso gera barreiras à adoção de novas ferramentas, mesmo quando os ganhos de eficiência são evidentes”, ressalta Pinheiro. A título de exemplo, ela cita a Central do Direito, que entrega de forma centralizada as principais notícias da área vindas de fontes oficiais.



Embora a complexidade regulatória brasileira exija que as inovações estejam sempre atualizadas e juridicamente seguras, a advogada alega que a integração com sistemas antigos é um problema que precisa ser enfrentado: “Isso nos obriga a criar soluções escaláveis e flexíveis ao mesmo tempo.”



Projetos em andamento



Atento às demandas do mercado jurídico e às oportunidades que a tecnologia oferece para torná-lo mais eficiente, o Grupo Adali está desenvolvendo projetos estratégicos de consulta processual automatizada e integrada a tribunais, que permitirá aos usuários monitorar andamentos de forma centralizada.



“A ideia é facilitar o acompanhamento de processos diretamente pela plataforma, reduzindo o tempo gasto com buscas manuais e garantindo que nenhum movimento processual importante passe despercebido. Também estamos expandindo nossas APIs e conectores para integrar nossas soluções com os principais sistemas já utilizados e incorporando IA de forma transversal em todas as nossas soluções, com o objetivo de elevar a produtividade, a personalização e a experiência dos usuários”, explica Pinheiro.



De acordo com o especialista em tecnologia, Gian Nunes, novas funcionalidades também baseadas em IA já estão em desenvolvimento para trazer mais inovação e transformar a área jurídica no Brasil.

“Esses projetos têm como premissa reforçar nosso desejo de não apenas acompanhar o setor jurídico, mas liderar sua transformação com soluções tecnológicas que façam sentido na prática e que acompanhem a realidade dos profissionais em todo o país”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://grupoadali.com.br/