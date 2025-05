Bitget Wallet destaca utilidade no mundo real como patrocinadora platina da Blockchain Futurist Conference

TORONTO, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget Wallet, carteira Web3 líder sem custódia, ganhou destaque como Patrocinadora Platina na Blockchain Futurist Conference, o principal evento de cripto e blockchain da América do Norte, que aconteceu em 13 de maio de 2025. Com uma programação recheada e ativações para a comunidade, a presença da Bitget Wallet sinaliza o investimento contínuo no desenvolvimento do ecossistema, na utilidade no mundo real e na inovação Web3 inclusiva.

O evento marca o passo mais recente da Bitget Wallet para fortalecer sua presença na América do Norte, levando seu crescente conjunto de produtos e ecossistema para um dos palcos mais influentes do setor. Às 11h, Vugar Usi Zade, COO da Bitget, subiu ao palco para uma sessão especial intitulada “Striking the Balance: UX vs Security in Crypto Exchanges” (Achando o Ponto Certo: UX vs. Segurança em Corretoras Cripto), onde ele abordou um dos desafios mais críticos no design de plataformas cripto.

“Nosso objetivo é tornar a Web3 acessível e prática para os usuários do dia a dia”, disse Alvin Kan, COO da Bitget Wallet. “Participar da conferência deste ano não é só pela visibilidade, mas para nos conectarmos com os construtores e usuários que estão moldando o futuro da cripto. Seja através de ferramentas on-chain, apoio ao ecossistema ou casos de uso no mundo real. A Bitget Wallet está empenhada em entregar utilidade de verdade em toda a experiência cripto.” Esta participação vem na esteira do lançamento do “Shop with Crypto”, um novo marketplace dentro do aplicativo que permite aos usuários gastar criptomoedas diretamente em bens e serviços dentro da carteira, incluindo jogos, viagens, vales-presente e mais.

Como parte do seu compromisso mais amplo com mudanças lideradas pela comunidade, a iniciativa global da Bitget Wallet, Blockchain4Her, também patrocinou o Happy Hour da ETHWomen, que ocorreu das 12h às 14h no ETHWomen Stage & Gallery Room durante a conferência. Criado para promover conversas e conexões autênticas, o evento ofereceu um espaço acolhedor para mulheres na Web3 fazerem networking, compartilharem experiências e construírem relacionamentos significativos. Os participantes receberam pins de edição limitada da Blockchain4Her como parte de uma ação beneficente especial - e a Bitget Wallet doou US$ 10 para uma instituição de caridade local para mulheres por cada pin usado.

Mais tarde naquela noite, a Bitget Wallet organizou a Bitget Mixer Night no icônico Old Toronto Stock Exchange, um dos eventos paralelos mais esperados da semana cripto. Realizado em um local onde o sistema financeiro tradicional encontra a inovação descentralizada, o encontro exclusivo reuniu as mentes mais brilhantes do universo cripto para uma noite de coquetéis, canapés e muita conversa. Os convidados puderam conferir de perto as últimas novidades da Bitget Wallet enquanto desfrutavam de um ambiente vibrante, ideal para descobertas e networking.

Do palco principal aos eventos paralelos mais intimistas, a participação da Bitget Wallet reflete um foco crescente no impacto comunitário, na inovação que entrega valor prático e no crescimento inclusivo em todo o ecossistema Web3.

Sobre a Bitget Wallet

A Bitget Wallet é uma carteira de cripto sem custódia, projetada para tornar o universo cripto simples, integrado e seguro para todos. Com mais de 60 milhões de usuários, ela reúne um conjunto completo de serviços cripto, incluindo swaps, insights de mercado, staking, recompensas, um navegador DApp e soluções de pagamento com cripto. Com suporte para mais de 130 blockchains, mais de 20.000 DApps e um milhão de tokens, a Bitget Wallet permite negociação multi-chain fluida em centenas de DEXs e pontes cross-chain. Apoiada por um fundo de proteção ao usuário de mais de US$ 300 milhões, ela garante o mais alto nível de segurança para os ativos dos usuários.

