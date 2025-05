DEWA PJSC passa a integrar o índice MSCI Emerging Markets

A MSCI Inc. (NYSE:MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços para tomada de decisões críticas no mercado global de investimentos, anunciou que a Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011) (símbolo: DEWA), fornecedora exclusiva de serviços de eletricidade e água do Emirado de Dubai, listada na Bolsa de Valores de Dubai (DFM), foi incluída no índice MSCI Emerging Markets, com vigência a partir do encerramento do mercado de 30 de maio de 2025.

"A DEWA tem orgulho de ser a maior empresa listada na Bolsa de Valores de Dubai, com valor de mercado superior a AED 130 bilhões. Nossa entrada no índice MSCI Emerging Markets representa um grande marco na trajetória da DEWA como empresa de capital aberto e reforça nossa crescente relevância no cenário global de investimentos. A DEWA foi uma das maiores adições ao índice MSCI Emerging Markets, considerando a capitalização total de mercado. Isso posiciona a DEWA em um grupo seleto de empresas emergentes cobiçadas por investidores internacionais pela estabilidade, escala e perspectivas sustentáveis de crescimento. Com um histórico sólido de pagamento de dividendos previsíveis, avanços nas metas de energia limpa e apoio às ambições de zero emissões de Dubai, a DEWA oferece uma proposta atraente para o capital global de longo prazo. Nossos fundamentos, governança e padrões operacionais refletem as práticas recomendadas globais. Continuamos totalmente comprometidos com o crescimento consistente, a excelência operacional e a geração de valor duradouro para todos os nossos stakeholders", afirmou Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, vice-presidente, diretor executivo e CEO da DEWA.

O índice MSCI Emerging Markets é uma das principais referências globais, abrangendo empresas de grande e médio porte em 24 mercados emergentes, incluindo China, Índia, Brasil, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Com mais de 1.400 integrantes e aproximadamente US$ 7 trilhões em ativos atrelados, o índice é amplamente acompanhado por fundos passivos que replicam o desempenho do índice de mercado e por investidores institucionais do mundo todo. A inclusão no índice MSCI Emerging Markets pode gerar fluxos de capital automáticos de veículos de investimento passivo e fundos vinculados ao índice, que replicam sua composição. Esses fluxos geralmente são não discricionários, criando uma demanda constante de compra para a ação a partir da data de inclusão.

Como nova integrante, a DEWA deve se beneficiar com maior visibilidade, mais liquidez nas negociações e entradas passivas de capital de produtos de investimento atrelados ao índice. A inclusão no índice geralmente estimula compras por fundos de investimento passivos que replicam os índices da MSCI.

