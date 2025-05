Visionário criativo Nicola Formichetti é nomeado diretor criativo global da M·A·C Cosmetics

A The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) e a M·A·C Cosmetics anunciaram hoje a nomeação de Nicola Formichetti como diretor criativo global, com vigência a partir de 19 de maio de 2025. Renomado diretor criativo, designer e ícone cultural, Formichetti traz sua arte visionária, criatividade que desafia gêneros e mentalidade voltada no consumidor ao comando da estratégia criativa mundial da M·A·C. Ele se reportará diretamente a Aïda Moudachirou-Rébois, vice-presidente sênior e gerente geral global da M·A·C.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250514763479/pt/

Photograph by Matthew Brookes

A nomeação de Formichetti marca um momento crucial para a M·A·C,àmedida que a marca continua moldando o futuro da beleza por meio da inovação e relevância cultural. Sua abordagem dinâmicaàcriatividade, enraizada na interseção entre moda, música, cultura e tecnologia, despertará novos níveis de desejo para a M·A·C, impulsionando sua inovação de produtos, colaborações criativas e interação com consumidores do mundo todo. Em sua nova função, Formichetti moldará a estratégia, a conceituação e a execução da visão criativa da M·A·C, impulsionando a imagem global e o impacto da marca em todos os pontos de contato – de campanhas e plataformas de mídia social a produtos, embalagens e experiências de venda imersivas. Em sua essência, a M·A·C é baseada na arte e, como artista e visionário, Formichetti desempenhará um papel central na reimaginação do significado da arte para a próxima geração de consumidores. Ele liderará uma equipe criativa multidisciplinar, aproveitando a herança icônica da marca em arte, criação de tendências, autoexpressão ilimitada e individualidade para entregar uma narrativa ousada que deixe uma impressão duradoura em escala mundial.

“Nicola é um talento criativo único em uma geração que incorpora perfeitamente a energia audaz e destemida da M·A·C e de nossa comunidade global”, disse Aïda Moudachirou-Rébois. “Assim como nossos consumidores, Nicola é apaixonado, expressivo e sabe como ultrapassar limites. Sua nomeação não é apenas uma celebração da arte, mas um reflexo do nosso compromisso em servir nossos consumidores com relevância, criatividade e autenticidade atuais. Ele é o diretor criativo perfeito para levar a marca ao seu próximo capítulo emocionante.”

Reconhecido por seu trabalho inovador com superestrelas mundiais como Lady Gaga, sua supervisão criativa de algumas das marcas mais influentes da moda e sua reputação por colaborações que definem tendências, Formichetti está excepcionalmente preparado para ajudar a M·A·C a cumprir sua missão de ser uma marca para “todas as idades, todas as raças, todos os gêneros”. Inspirado em sua herança japonesa e italiana, ele traz uma perspectiva globalizada que ressoa profundamente com a filosofia inclusiva da M·A·C. Sua abordagem vanguardista integra perfeitamente tecnologia e inovação digital, expandindo os limites criativos e redefinindo como a beleza e a moda interagem com públicos globais.

“A nomeação de Nicola é um passo ousado para a M·A·C e para a The Estée Lauder Companies”, comentou Jane Hertzmark Hudis, vice-presidente executiva e diretora de Marca da The Estée Lauder Companies. “Nicola traz a visão, a criatividade ousada e a trajetória necessária para impulsionar a marca M·A·C a novos patamares em sua próxima fase de crescimento. Estamos entusiasmadas em trazer esse nível de talento criativo de alto calibre para a The Estée Lauder Companies.”

“Esta nomeação representa mais um passo definitivo para a The Estée Lauder Companies na execução da nossa recém-anunciada visão Beauty Reimagined [Beleza reimaginada], que visa nos tornar a empresa de beleza de prestígio mais centrada no consumidor do mundo”, disse Stéphane de La Faverie, presidente e CEO da The Estée Lauder Companies. “Um componente-chave da Beauty Reimagined é encontrar os consumidores onde estão e, com a capacidade única de Nicola de capturar o pulso da cultura, ele ajudará a moldar produtos e experiências emocionantes e inovadores. O enorme valor da marca M·A·C é ainda mais poderoso quando evolui com o tempo – e Nicola usará sua visão criativa para inspirar uma nova geração de conexão, autoexpressão e lealdade.

“A M·A·C é uma marca icônica que sempre defendeu as pessoas e comunidades que impulsionam a cultura”, afirmou Formichetti. “Depois de já colaborar com a marca na minha coleção Nicopanda e na campanha M·A·C VIVA GLAM, estou entusiasmado em retornar e trazer minha visão para este próximo capítulo. O mundo anseia por criatividade, beleza e conexão – e mal posso esperar para ajudar a dar vida a isso de uma forma mágica.”

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicadoàimprensa podem constituir declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos de 1995. Tais declarações incluem aquelas contidas em diversas citações. Embora a empresa acredite que suas expectativas se baseiam em suposições razoáveis dentro dos limites de seu conhecimento de seus negócios e operações, os resultados reais podem diferir substancialmente das suas expectativas. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das expectativas incluem a capacidade de implementar com sucesso sua estratégia, incluindo o plano de recuperação de lucros e crescimento da Empresa; a transição bem-sucedida da sua liderança; e outros fatores descritos nos documentos arquivados pela Empresa juntoàComissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission), incluindo seu relatório anual mais recente no Formulário 10-K. A Empresa não assume nenhuma responsabilidade por atualizar as declarações prospectivas feitas aqui ou de outra forma.

Sobre a The Estée Lauder Companies

A Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comercializadoras e vendedoras globais de produtos de cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo responsável pela administração de marcas de luxo e prestígio no mundo todo. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios, sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

ELC-L

ELC-B

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250514763479/pt/

Assessoria de Imprensa:

Diederik Koenders

dkoenders@maccosmetics.com

Relações com Investidores:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com