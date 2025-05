Ourolux confirma presença na APAS e apresenta novidades para o varejo alimentar

A Ourolux, empresa que atua no mercado brasileiro de energia, vai estar presente na APAS SHOW 2025, evento do setor de supermercados, que ocorre entre os dias 12 e 15 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). A empresa ocupará o stand C7, com 90m², onde apresentará o portfólio de soluções em iluminação elétrica e solar, visando consolidar sua posição de destaque no canal alimentar, no qual é líder de vendas há cinco anos consecutivos, segundo levantamento da Scanntech.

Após o intervalo de cinco anos, a Ourolux retorna à APAS com novidades para as principais tendências do setor. “A APAS é uma plataforma essencial para fortalecer relacionamentos, gerar novas oportunidades e mostrar soluções para o varejo. Estamos muito animados em participar desta edição”, destaca Roberto Saheli, CEO da Ourolux.

Com um portfólio diversificado, a Ourolux leva para a feira a linha de lâmpadas inteligentes CONTROLED, reconhecida no segmento de materiais elétricos, além de produtos voltados à iluminação solar e elétrica com foco em sustentabilidade e eficiência energética. “Nosso compromisso é oferecer produtos que unem tecnologia acessível, economia e responsabilidade ambiental. Essa combinação é essencial para o futuro do setor e para as demandas atuais do mercado”, explica Douglas Morais, diretor comercial da Ourolux.

Nos últimos 12 meses, a Ourolux investiu mais de R$ 215 milhões em verticais de negócio, com foco no setor de iluminação elétrica e na unidade solar. Atualmente, 35% da receita da empresa resulta da venda de produtos fotovoltaicos, com projeção de chegar a 70% até 2026.

A Ourolux conta com um portfólio de mais de 750 SKUs, incluindo soluções em iluminação elétrica, solar e lâmpadas inteligentes, gerando um crescimento de 14% do faturamento no último ano.

APAS SHOW 2025

Data: 12 a 15 de maio de 2025

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo (SP)

Stand: C7 | 90m²

Horários: Segunda a quinta-feira, das 12h às 20h

Mais informações no site.

Website: https://apasshow.com/