Qlik lança Open Lakehouse para superar os limites da arquitetura de dados tradicional

A Qlik®, líder mundial em integração de dados, qualidade de dados, análise e inteligência artificial, anunciou hoje o lançamento do Qlik Open Lakehouse, uma solução Apache Iceberg totalmente gerenciada e integrada ao Qlik Talend Cloud. Projetado para empresas sob pressão para escalar mais rapidamente e gastar menos, o Qlik Open Lakehouse oferece ingestão em tempo real, otimização automatizada e interoperabilidade de vários mecanismos – sem dependência de fornecedores ou sobrecarga operacional.

Isso marca um grande avanço na evolução das arquiteturas de dados modernas. À medida que as organizações aceleram a adoção da IA, o custo e a rigidez dos data warehouses tradicionais se tornaram insustentáveis. O Qlik Open Lakehouse oferece um novo caminho: uma arquitetura de lakehouse totalmente gerenciada, alimentada pelo Apache Iceberg, que oferece desempenho de consulta de 2,5 a cinco vezes mais rápido e custos de infraestrutura até 50% mais baixos, mantendo total compatibilidade com os mecanismos de análise e aprendizado de máquina mais amplamente usados.

“Desempenho e custo não devem mais estar em oposição nas arquiteturas de dados modernas”, disse Mike Capone, CEO da Qlik. "Com o Qlik Open Lakehouse, as empresas obtêm escala em tempo real, controle total sobre seus dados e a liberdade de escolher as ferramentas que funcionam melhor para elas. Criamos isso para atender às demandas de IA e análises em escala empresarial.”

O Qlik Open Lakehouse foi desenvolvido desde o zero para atender às demandas de escala, flexibilidade e desempenho das empresas modernas, sem concessões. Ele combina ingestão em tempo real, otimização inteligente e interoperabilidade real do ecossistema em uma plataforma única e totalmente gerenciada.

Ingestão em tempo real em escala empresarial: faça a ingestão de milhões de registros por segundo de centenas de fontes – incluindo aplicativos em nuvem, SaaS, SAP e mainframes – diretamente nas tabelas do Iceberg com baixa latência e alta taxa de transferência.

faça a ingestão de milhões de registros por segundo de centenas de fontes – incluindo aplicativos em nuvem, SaaS, SAP e mainframes – diretamente nas tabelas do Iceberg com baixa latência e alta taxa de transferência. Otimização inteligente do Iceberg, totalmente automatizada: o otimizador Iceberg adaptativo e sempre ativo da Qlik lida com compactação, agrupamento e poda automaticamente, fornecendo consultas até cinco vezes mais rápidas e custos de armazenamento 50% mais baixos, sem necessidade de ajuste.

o otimizador Iceberg adaptativo e sempre ativo da Qlik lida com compactação, agrupamento e poda automaticamente, fornecendo consultas até cinco vezes mais rápidas e custos de armazenamento 50% mais baixos, sem necessidade de ajuste. Aberto por design, interoperável por padrão: acesse os dados nas tabelas do Iceberg usando uma variedade de mecanismos compatíveis com o Iceberg, incluindo Snowflake, Amazon Athena, Apache Spark, Trino e SageMaker – sem necessidade de voltar a criar plataformas ou processar os dados.

acesse os dados nas tabelas do Iceberg usando uma variedade de mecanismos compatíveis com o Iceberg, incluindo Snowflake, Amazon Athena, Apache Spark, Trino e SageMaker – sem necessidade de voltar a criar plataformas ou processar os dados. Sua computação, sua nuvem, suas regras: é executado nativamente na sua nuvem privada virtual (VPC) da AWS com Bring Your Own Compute (BYOC), oferecendo controle total sobre o desempenho, a segurança e o custo.

é executado nativamente na sua nuvem privada virtual (VPC) da AWS com Bring Your Own Compute (BYOC), oferecendo controle total sobre o desempenho, a segurança e o custo. Uma plataforma, de ponta a ponta: desde a ingestão e a transformação até a governança, a qualidade dos dados e a visibilidade de FinOps, a Qlik oferece uma experiência unificada de lakehouse – sem improvisações nem transferências de trabalho.

“As empresas estão adotando cada vez mais arquiteturas lakehouse para unificar os dados em ambientes locais e na nuvem”, explicou Matt Aslett, diretor de Pesquisa, Análise e Dados da ISG Software Research. “O Qlik Open Lakehouse, que aproveita padrões abertos como o Apache Iceberg, está bem posicionado para atenderàdemanda cada vez maior por acesso a dados em tempo real e interoperabilidade de vários mecanismos, permitindo que as empresas aproveitem todo o potencial de seus dados para iniciativas de IA e análise.”

Como as cargas de trabalho de IA exigem acesso mais rápido a conjuntos de dados mais amplos e atualizados, formatos abertos como o Apache Iceberg estão se tornando a nova base. O Qlik Open Lakehouse responde a essa mudança, facilitando a criação e o gerenciamento de arquiteturas baseadas no Iceberg, sem a necessidade de código personalizado ou de ficar cuidando do pipeline. Ele também é executado no próprio ambiente AWS do cliente, garantindo a privacidade dos dados, o controle de custos e a visibilidade operacional total.

“A iniciativa Qlik Open Lakehouse é um desenvolvimento significativo que estamos observando atentamente”, comentou David Navarro, arquiteto de domínio de dados da Toyota Motor Europe. “Grandes corporações como a nossa precisam urgentemente de interoperabilidade entre diversas unidades de negócios e parceiros, cada um gerenciando sua própria pilha tecnológica e soberania de dados. O Apache Iceberg está emergindo como a solução para o compartilhamento de dados sem cópia entre lakehouses independentes de fornecedores, e o compromisso da Qlik em fornecer desempenho e controle nesses cenários complexos e dinâmicos é exatamente o que a indústria necessita.”

O Qlik Open Lakehouse está disponível agora em pré-visualização privada e está previsto para estar disponível em julho de 2025. A pré-visualização privada é limitada – o acesso antecipado é incentivado para equipes que desejam se modernizar antes do lançamento oficial. Para saber mais e solicitar acesso antecipado, acesse nosso site ou entre em contato conosco no Qlik Connect, de 14 a 17 de maio, em Orlando (EUA).

