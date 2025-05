Cuidados do dia-a-dia em ação: milhares de funcionários da Kenvue se reúnem em 21 mercados para ajudar a promover comunidades mais saudáveis

A Kenvue Inc. (NYSE: KVUE), responsável por marcas icônicas como Neutrogena®, Listerine®, Aveeno® e Tylenol®, a empresa anunciou hoje suas iniciativas globais de engajamento comunitário para celebrar a Kenvue Cares Week — sua principal semana anual de voluntariado, parte do seu programa Healthy Lives Mission. A Kenvue Cares Week representa o compromisso genuíno da Kenvue com o bem-estar das pessoas e do planeta, atuando com voluntariado e promovendo impacto real e mensurável nas comunidades onde está presente.

Ao longo de todo o mês de maio, milhares de integrantes da Kenvue estão se reunindo em 21 mercados por seis continentes para apoiar causas alinhadas aos compromissos da empresa. Juntos, estão gerando mais de 5 mil horas de ações significativas, fortalecendo os laços com suas comunidades e demonstrando o poder do cuidado diário em prática. Isso representa um aumento de quatro vezes na participação local em comparação com o ano inaugural do programa. Neste ano, os integrantes da Kenvue contribuirão para a entrega de aproximadamente 22 mil kits de higiene, compostos por mais de 110 mil produtos selecionados de todas as nossas marcas icônicas, incluindo Neutrogena®, Listerine®, OGX®, Johnson's® Baby e Aveeno®, para promover a saúde e o bem-estar de comunidades vulneráveis, incluindo aquelas afetadas por desastres naturais, falta de moradia e conflitos.

“A Kenvue Cares Week mostra, na prática, a força do nosso propósito: concretizar o poder extraordinário dos cuidados diários. Somos mais de 20 mil integrantes da Kenvue movidos pela paixão de levar esse cuidado às pessoas e às comunidades, e estamos orgulhosos do impacto positivo que estamos construindo juntos”, disse Russell Dyer, diretor de assuntos corporativos da Kenvue.

“Há mais de um século, a Save the Children trabalha para garantir que todas as crianças tenham um começo de vida saudável, tenham a oportunidade de aprender e estejam protegidas contra perigos”, disse Luciana Bonifacio, diretor de desenvolvimento da Save the Children U.S. “Essa missão é grandiosa e não conseguimos cumpri-la sozinhos, e é por isso que o apoio de parceiros como a Kenvue é tão importante para transformar realidades de forma duradoura. Durante a Kenvue Cares Week, nos unimos com orgulho por um propósito compartilhado: contribuir para o bem-estar de crianças e comunidades que enfrentam situações de crise.”

“A Kenvue Cares Week é uma excelente oportunidade para reforçarmos a missão da GRACE: oferecer cuidados diretosànossa comunidade. A distribuição de produtos de higiene pessoal é fundamental para apoiar quem mais precisa e ajudar nossos vizinhos a se cuidarem com dignidade”, disse Amanda Block, fundadora e diretora da GRACE, organização sem fins lucrativos com sede em Summit que atua no atendimento a populações carentes com recursos comunitários.

Promovendo comunidades saudáveis

A seguir, estão alguns exemplos de atividades que integrantes da Kenvue irão participar:

América do Norte

Embalar kits de higiene com produtos da Kenvue para dar suporte a desastres com a Heart to Heart International nos EUA e com a Save the Children no Canadá.

Plantar árvores em Guelph e Markham, Canadá, em prol do reflorestamento.

Distribuir alimentos com os parceiros locais GRACE e Bridges Outreach.

Embalar doações de alimentos com a Mattie N. Dixon Community Cupboard em Fort Washington, Pensilvânia.

América Latina:

Criar kits de higiene com a Save the Children em Cali, Colômbia e Cidade do México, no México, e com a Direct Relief em São Paulo e São José dos Campos, no Brasil.

Construir banheiros sanitários e ajudar a promover hábitos de higiene com o parceiro local Modulo Sanitario em Buenos Aires, na Argentina.

Reformar parquinhos das aldeias infantis em parceria com a Aldeas Infantiles, em Assunção, no Paraguai.

Europa, Oriente Médio e África:

Embalar kits de higiene com a Save the Children na Cidade do Cabo, África do Sul, e em Madri, Espanha; e com a In Kind Direct em High Wycombe, Inglaterra.

Realizar uma ação de plogging — corrida com coleta de resíduos — em Rotkreuz, na Suíça. Organizar um workshop sobre equidade nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), em High Wycombe, na Inglaterra.

Ásia-Pacífico:

Organizar kits de higiene com a Save the Children, em Sydney, na Austrália e em Pequim e Xangai, na China.

Plantar árvores em Motuihe Island, Auckland, Nova Zelândia.

Apoiar centros de atendimento a idosos em Cingapura por meio do NTUC Health Day Care Centre.

Embalar kits de alimentos com o India Food Banking Network, em Baddi e Mulund, na Índia.

