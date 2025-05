Ecolab Life Sciences inaugura novo laboratório de aplicações em bioprocessos de última geração na Pensilvânia, EUA

A Ecolab Life Sciences abriu oficialmente seu novo laboratório de bioprocessos dos EUA, em in King of Prussia, Pensilvânia.

O novo laboratório foi desenvolvido para atender clientes do setor biofarmacêutico com soluções em aplicações e desenvolvimento de processos para purificação de moléculas bioterapêuticas, oferecendo suporte técnico completo para empresas do segmento e fabricantes terceirizados, desde pequenas escalas até produção comercial. Localizada estrategicamente na região leste dos EUA, a nova unidade está próxima de grandes indústrias farmacêuticas e de um importante centro de inovação em bioprocessos.

Com equipamentos de última geração para desenvolvimento de processos de alto rendimento e colunas cromatográficas em escala industrial, o laboratório oferece suporte completo e personalizado para empresas de biotecnologia. Empresas biofarmacêuticas de grande porte podem usar a estrutura ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento, desde as fases iniciais até a comercialização, inclusive para avaliar resinas alternativas que otimizem os custos de produção e apoiem as submissões regulatórias.

“Nosso novo laboratório de aplicações em bioprocessos representa um marco importante em nossa capacidade de atuar como parceiro técnico global para nossos clientes em todo o mundo”, afirmou Jennifer Sorrells, Ph.D., vice-presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da Ecolab Life Sciences. “Essa unidade demonstra nosso compromisso em oferecer soluções de bioprocessos de excelência, ao combinar o portfólio inovador de resinas da Ecolab com expertise técnica aprofundada para otimizar o processo de purificação. Estamos comprometidos em capacitar nossos clientes a acelerar a chegada de terapias que salvam vidas ao mercado.”

Organizações biofarmacêuticas e fabricantes terceirizados já estão utilizando o Laboratório de Aplicações em Bioprocessos da Ecolab para impulsionar a agilidade e melhorar a eficiência produtiva por meio de estudos de ciclo de vida. Com capacidade para iniciar estudos e apresentar resultados em poucas semanas, o laboratório acelera o acesso ao mercado e garante aos clientes total transparência, com acesso aos dados brutos e às operações em bancada para fomentar a colaboração.

O novo laboratório complementa o Laboratório Europeu de Aplicações e Pesquisa & Desenvolvimento da Ecolab, localizado no País de Gales, Reino Unido, e integra o Pharma Center of Excellence da Ecolab Life Sciences — um investimento multimilionário que também inclui um espaço interativo de aprendizado, o centro de experiência do cliente The Xchange, e uma unidade de fabricação de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) e excipientes.

Saiba mais aqui.

