Svante e Samsung E&A assinam contrato de desenvolvimento conjunto para oferecer plantas modulares de captação de carbono montadas em calços e habilitadas digitalmente

A Svante Technologies Inc. (Svante) e a SAMSUNG E&A anunciaram hoje a assinatura de um contrato de desenvolvimento conjunto para um conjunto de plantas modulares padronizadas de captação de carbono, montadas em calços, com base na inovadora tecnologia de filtro de captação de carbono VeloxoTherm, baseada em sorvente sólido, da Svante, que aproveita as soluções digitais avançadas e os recursos de modularização da SAMSUNG E&A. O contrato foi assinado durante o evento de inauguração da Svante, que marcou a entrada em operação de sua nova unidade fabril de filtros comerciais em Vancouver, Canadá. Esta é a primeira gigafábrica do mundo para a tecnologia de filtros da Svante, capaz de produzir filtros suficientes para captar 10 milhões de toneladas de CO 2 ao ano.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250513984712/pt/

Leaders of SAMSUNG E&A and Svante sign a joint development agreement at a private signing ceremony during Svante's Grand Opening Event in Burnaby, BC, Canada. The companies have partnered to jointly develop and deliver modular, standardized carbon capture plants to industrial facilities worldwide. From the left: Matt Stevenson, CRO, Svante Group, Mark Claessen, President, Svante Solutions & Digital Services, Claude Letourneau, President & CEO, Svante Group, Hong Namkoong, CEO & President, SAMSUNG E&A, Sean Chung, Head of Sustainable Solutions Division, SAMSUNG E&A, Wonsik Cho, VP of Sustainable Solutions, SAMSUNG E&A.

“Estamos trabalhando para remover as maiores barreirasàrápida implantação da captação industrial de carbono, primeiro construindo nossa unidade fabril de classe mundial e, segundo, fazendo parceria com a SAMSUNG E&A para reduzir o cronograma de execução do projeto e os custos de construção no local mediante soluções padronizadas de projeto e fabricação", disse Claude Letourneau, Presidente e Diretor Executivo da Svante.

A SAMSUNG E&A, provedora de soluções completas para o setor mundial de energia, é uma das principais empresas de engenharia, aquisição e construção (EPC) e gestão de projetos do mundo, com a ambição de auxiliar na transição energética. A ampla experiência da SAMSUNG E&A em executar grandes projetos de capital baseados em modularização e digitalização, aliadaàtecnologia de captação e eliminação de carbono de segunda geração da Svante, torna esta cooperação uma solução inovadora e acessível para clientes da indústria pesada e do setor de energia que buscam soluções de gestão de carbono baseadas em engenharia.

A SAMSUNG E&A está expandindo seu portfólio comercial ecologicamente corretos com a "E&Able", uma solução que promove um futuro sustentável através de tecnologia avançada. O E&Able incorpora o compromisso da SAMSUNG E&A em solucionar desafios sociais urgentes, como as mudanças climáticas, garantindo tecnologias inovadoras rapidamente para seus clientes. Ela também representa a missão da empresa de conquistar objetivos mundiais, incluindo a neutralidade de carbono e a economia circular, com mais rapidez. A empresa está acelerando a promoção de novos negócios nos setores de transição energética e ecologicamente corretos, com foco em três estratégias da E&Able: E&Able Low (baixo carbono), E&Able Zero (sem carbono) e E&Able Circle (meio ambiente). "Chegou a hora de os participantes da cadeia de valor do setor de CCUS reconsiderarem seu enfoque em projetos para entregá-los de modo mais rápido, econômico e eficiente. Empreender diversos projetos em paralelo com o mesmo contratante de EPF irá melhorar significativamente o desempenho do projeto", disse Hong Namkoong, Presidente e Diretor Executivo da SAMSUNG E&A. "Além disto, fomos pioneiros com nossa Plataforma de Dados de Engenharia (EDP) no uso de ferramentas digitais para aumentar a eficiência da execução de projetos, reduzindo assim prazos e custos."

A Svante desenvolveu uma tecnologia única e ambientalmente responsável de captação e eliminação de carbono, que utiliza o que chama de "leitos adsorventes estruturados", conhecidos como "filtros". Os filtros da empresa são revestidos com materiais adsorventes sólidos com nanoengenharia, capazes de captar CO 2 de emissões industriais, incluindo celulose e papel, conversão de resíduos em energia, cimento, aço, fertilizantes, hidrogênio e muito mais. A tecnologia de filtros da empresa também pode ser aproveitada para captação direta de ar (DAC), na qual o CO 2 que já foi emitido na atmosfera é captado e eliminado do ar ambiente.

"Estamos na expectativa da parceria com a SAMSUNG E&A para implementar projetos internacionais de captação comercial de carbono em escala", disse Claude Letourneau, Presidente e Diretor Executivo da Svante. "Os mais de 50 anos de experiência da SAMSUNG E&A em modularização nos setores industrial e de energia serão inestimáveis ??à medida que continuamos hiperescalando nossas operações e filtrando a capacidade de fabricação para expandir nossa carteira de pedidos."

Um dos objetivos desta cooperação é oferecer aos clientes industriais uma solução centralizada através de um modelo integrado de entrega de projetos para plantas de captação de carbono. A SAMSUNG E&A e a Svante irão desenvolver entregas padronizadas de pacotes de engenharia de front-end avançado (FEL3). Durante a fase de execução do projeto, é previsto que a SAMSUNG E&A seja a fornecedora exclusiva de módulos de EPF montados em calços para plantas de captação de CO 2 , enquanto a Svante irá fornecer suas máquinas patenteadas de captação de carbono (contatores) e leitos filtrantes. Este enfoque colaborativo para construir grandes instalações industriais demonstrou ser eficaz em otimizar a gestão e o desempenho de projetos industriais.

"Este contrato irá nos ajudar a continuar fornecendo plantas de captação de carbono ambientalmente responsáveis ??e de classe mundial, que oferecem aos clientes tanto certeza de custo como de cronograma, bem como módulos pré-projetados convenientes e pacotes de engenharia automatizados baseados em dados, uma oferta que agora podemos oferecer a nossos clientes, além de outros benefícios exclusivos que nossa tecnologia traz." Letourneau acrescentou: "Um modelo integrado de entrega de projeto significa que os clientes não precisam mais depender dos tradicionais relacionamentos transacionais de compra e venda com os quais eram forçados a lidar no passado."

As duas empresas irão trabalhar em conjunto para identificar, desenvolver e entregar projetos de captação de carbono em escala comercial a nível mundial, garantindo que indústrias pesadas e produtores de energia nestas regiões tenham caminhos mais viáveis ??para cumprir seus alvos de redução de emissões.

Sobre a Svante:

Com sede em Vancouver, BC, Canadá, a Svante é líder em oferecer soluções de captação e eliminação de carbono, com fim específico. A empresa fabrica filtros de nanoengenharia e máquinas contatoras rotativas modulares que captam e eliminam CO 2 de modo ambientalmente responsável a partir das emissões industriais e do ar. A Svante está no 2023 Global Cleantech 100, no XB100 - World’s Top 100 Deep Tech Companies da XPRIZE Foundation, e ficou em segundo lugar entre as empresas privadas no Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies in Canada da Corporate Knights. Para saber mais sobre a Svante, acesse www.svanteinc.com e siga a Svante no LinkedIn ou Twitter @svantesolutions.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250513984712/pt/

Contatos com a mídia

Svante

Colleen Nitta

Diretora de Marketing e Comunicações

cnitta@svanteinc.com

+1 604-970-2813