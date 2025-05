QC Labs comemora 60 anos de excelência em NDT

A Q.C. Laboratories, Inc. (“QC Labs”), laboratório líder em ensaios não destrutivos digitais, celebrou esta semana seus 60 anos de atuação. Fundada por Don Marshall e Dean Stickler em 1965 como um dos primeiros laboratórios de ensaios não destrutivos do sul da Flórida, a QC Labs construiu uma sólida reputação em excelência no atendimento, confiabilidade e valor. Desde que foi adquirida pela Sintavia, LLC em 2019, a empresa passou por uma ampla modernização, consolidando-se como uma das principais provedoras regionais de serviços digitais de ensaios não destrutivos (“NDT”). Atualmente, seu portfólio inclui radiografia industrial (analógica e digital), tomografia computadorizada, ensaio por líquido penetrante fluorescente, teste por corrente parasita e ultrassom industrial.

“Embora a tecnologia tenha mudado ao longo desses 60 anos, o DNA da QC Labs continua intacto”, disse Pasquale Trovato, gerente geral da empresa. “Desde o princípio, a QC Labs tem se destacado pelo serviço ao cliente e pelo uso das tecnologias de inspeção mais avançadas em diferentes segmentos da indústria — e isso permanece inalteradoàmedida que crescemos. Estou animado com o que vem pela frente nos próximos 60 anos!”

Sobre a Q.C. Laboratories, Inc. Localizada em Hollywood, no estado da Flórida, a QC Labs é um laboratório digital de ensaios não destrutivos (NDT), fundado em 1965. A empresa se destaca pela prestação de serviços completos de NDT voltados para os setores aeroespacial, de defesa e espacial, além de outras áreas industriais. Um de seus diferenciais é a especialização em inspeção digital de peças produzidas por manufatura aditiva. Para mais informações, visite: http://www.qclabs.net.

