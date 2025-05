Por que a transformação do ambiente de trabalho digital não pode esperar? — Insights da Lenovo

À medida que a IA generativa (Gen AI) redefine a forma como o trabalho é feito, as empresas que ainda não modernizaram seus ambientes de trabalho digitais correm o risco de ficar para trás. O mais recente relatório de pesquisa global da Lenovo, Promovendo a verdadeira transformação do local de trabalho, revela uma dura realidade: as organizações reconhecem as oportunidades que a IA generativa oferece, mas a maioria ainda não tomou medidas significativas.

Segundo uma pesquisa realizada com 600 líderes de TI, embora mais de 80% acreditem que a IA generativa vai redefinir a forma como o trabalho é feito, somente 39% afirmam que estão transformando ativamente seus espaços de trabalho atualmente. Ainda mais impressionante: 89% deles concordam que para obter todos os benefícios da IA é necessário muito mais do que a implantação de novas ferramentas, é preciso reinventar completamente o ambiente de trabalho digital.

Transformar de fato o ambiente de trabalho significa repensar como pessoas, tecnologia e processos se alinham em torno de uma visão compartilhada de inovação e crescimento.

“Organizações que definem uma visão clara e personalizada para a transformação — e agem com decisão — serão as que conseguirão extrair o máximo valor da IA generativa”, declarou Rakshit Ghura, vice-presidente e gerente geral de Soluções para o Ambiente de Trabalho Digital da Lenovo.

“A transformação deixou de ser algo para o futuro, tornou-se uma necessidade imediata. Líderes de verdade estão redefinindo não só as rotinas diárias, mas também os limites do que suas equipes e empresas podem alcançar.”

O relatório aponta as principais barreiras que estão dificultando o avanço da transformação do ambiente de trabalho digital. Ele apresenta um roteiro estratégico claro para ajudar as organizações a acelerar a adoção, superar a complexidade e extrair todo o potencial da IA generativa.

O espaço de trabalho do futuro: impulsionado pela evolução

Então, como isso se traduz na prática? O futuro do trabalho não se resumeàadoção de novas ferramentas — trata-se de liberar novas possibilidades. Imagine um ambiente de trabalho digital onde:

Ferramentas de IA generativa, totalmente personalizadas, tornam o dia a dia mais fluido, simplificando processos, reduzindo obstáculos e aumentando a concentração

O suporte de TI acontece de forma fluida e intuitiva

Segurança e escalabilidade operam de maneira automática e integrada

Cada pessoa colaboradora tem autonomia para criar, inovar e colaborar com eficiência

Essa é a transformação que a Lenovo visualiza com o Work Reborn — um futuro em que repensar o trabalho promove mais bem-estar para as equipes e resultados mais sólidos para os negócios. O recurso Igniting Real Workplace Transformation da Lenovo, foi criado para tomadores de decisão que desejam tirar a visão do papel e liderar com ação, abrindo caminho para uma era de trabalho mais ágil, humana e conectada.

