Svante inaugura a primeira gigafábrica comercial do mundo para filtros de captura e remoção de carbono

A Svante Technologies Inc. (Svante), líder global em tecnologias de captura e remoção de carbono, concluiu oficialmente o comissionamento de seu novo Centro de Excelência em Captura e Remoção de Carbono – a Fábrica Redwood (Redwood), localizada em Burnaby, Colúmbia Britânica. O feito marca o lançamento da primeira gigafábrica do mundo dedicadaàprodução em escala comercial de filtros para captura e remoção de carbono. Esses filtros são projetados para capturar CO 2 diretamente das emissões industriais e da atmosfera, com foco em automação de alto volume e padronização de produtos, reduzindo significativamente os custos de fabricação.

Claude Letourneau, President & CEO, Svante Group opens the Svante Grand Opening 2025 event, "GO25" with a speech about how to move the carbon management industry forward. This two-day event celebrates the commissioning of Svante's gigafactory in Vancouver, BC, Canada, which will manufacture the company's filters for carbon capture and direct air capture.

A instalação de Redwood ocupa uma área de 141.000 pés quadrados e está equipada para produzir filtros com base em sorventes sólidos em quantidade suficiente para capturar até 10 milhões de toneladas de CO 2 por ano – o equivalente às emissões de mais de 27 milhões de automóveis. Os filtros estruturados patenteados da Svante, revestidos com estruturas metal-orgânicas (MOFs), representam uma solução de última geração para o controle das emissões industriais de carbono.

“Hoje, estamos fazendo história”, declarou Claude Letourneau, presidente e CEO da Svante. “Esta gigafábrica é um passo fundamental para o desenvolvimento da infraestrutura necessáriaàexpansão do setor de gestão de carbono e para a criação de um mercado de CO 2 físico. Esta instalação de fabricação pioneira demonstra o que é possível realizar quando a tecnologia e a ambição climática se alinham para ajudar a natureza a lidar com as emissões globais de CO 2 ”.

Atualmente, a Svante está mantendo seu foco em setores voltadosàremoção de dióxido de carbono biogênico (CDR), como celulose e papel, produção de etanol e geração de energia a partir de resíduos – segmentos nos quais a concentração de carbono nos gases de combustão pós-processo é mais elevada e os custos de captura são menores, tornando a geração de créditos de CDR mais viável. A captura de emissões de outras indústrias intensivas, como cimento, aço e combustíveis fósseis, também é fundamental para uma transição energética sustentável, e a inauguração da fábrica Redwood reforça o compromisso da Svante em enfrentar esse desafio.

Letourneau acrescentou: “Também temos orgulho de lançar essa instalação de fabricação transformadora no Canadá, o que nos permite internalizar a cadeia de suprimentos e aproximar as soluções de gestão de carbono das necessidades das indústrias emissoras na América do Norte”.

O lançamento da instalação segue um investimento de capital de US$ 145 milhões e conta com o apoio de um grupo de investidores estratégicos, incluindo Chevron New Energies, Temasek, M&G, Canada Growth Fund, United Airlines Ventures, Samsung, GE Vernova e outros. A Svante prevê a necessidade de mais gigafábricas como a Redwood na próxima década para acompanhar a demanda do mercado global de gestão de carbono.

A tecnologia da Svante já está sendo aplicada em diversos projetos-piloto de captura de carbono, incluindo instalações no ativo Kern River da Chevron, localizado no Vale de San Joaquin, Califórnia. Além disso, sua parceria anterior com a Lafarge Holcim no Projeto CO 2 MENT continua demonstrando a eficácia da captura de carbono na fábrica de cimento da Lafarge, em Richmond, Colúmbia Britânica, Canadá. Atuando não apenas no segmento de captura de carbono pós-combustão, ou de “fonte pontual”, a Svante também fornece filtros para a Climeworks – líder em captura direta do ar (DAC) – como parte da sua mais recente tecnologia Gen 3 DAC. Segundo a Climeworks, essa inovação reduz pela metade o custo da energia regenerativa e dobra a capacidade volumétrica de captura de CO 2 .

Com sua abordagem inovadora e ambições globais de fabricação, a Svante está estabelecendo um novo padrão para soluções de captura e remoção de carbono. Esta instalação está fortalecendo a confiança de investidores, clientes e parceiros na capacidade da Svante de entregar projetos e produtos comerciais em escala, demonstrando que a empresa está estrategicamente posicionada para o sucesso a longo prazo.

Sobre a Svante

A Svante é uma fornecedora líder de soluções de captura e remoção de carbono voltada para um propósito específico. A empresa sediada em Vancouver, Canadá, fabrica filtros de nanoengenharia e máquinas de contator rotativo modular que capturam e removem CO 2 de emissões industriais e do ar de maneira ambientalmente responsável. A Svante figura na lista das Top Greentech Companies of 2025 da TIME & Statista, no ranking 2025 Global Cleantech 100, no XPRIZE Foundation's XB100 – World's Top 100 Deep Tech Companies, e conquistou a segunda colocação entre as empresas privadas no ranking Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies da Corporate Knights.

Para mais informações, acesse www.svanteinc.com e siga a Svante no LinkedIn em www.linkedin.com/svantesolutions.

