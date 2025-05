Banco24Horas disponibiliza serviço de depósito para clientes

O Banco24Horas, que está presente no dia a dia de mais de 160 milhões de brasileiros e possui soluções que buscam promover inclusão financeira, anuncia a habilitação do serviço de depósito nos caixas eletrônicos da rede para clientes Santander e Banco do Nordeste (BNB). A solução permite que o depósito seja realizado sem a necessidade de envelope, e, por ser on-line, assim que a transação é efetivada na máquina, o dinheiro já se torna disponível na conta do cliente. Além disso, a transação também pode ser realizada por terceiros para clientes correntistas em ambas as instituições financeiras.

A função de depósito disponível nos caixas eletrônicos do Banco24Horas permite que os valores inseridos por usuários sejam utilizados para outras transações financeiras, como saques realizados posteriormente. Essa dinâmica contribui para o fluxo interno de numerário nos terminais, funcionando de forma integrada ao sistema de autoatendimento da rede. O processo ocorre automaticamente, de acordo com os protocolos operacionais estabelecidos para a recirculação do dinheiro.

Para Rodrigo Maranini, gerente de produtos e canais de distribuição da TecBan, oferecer o depósito para clientes correntistas e não correntistas do banco significa crescer em capilaridade e fomentar a oferta de serviços financeiros que agilizam e desburocratizam as transações bancárias.

“O Banco24Horas já utiliza a tecnologia dos caixas recicladores junto a estabelecimentos comerciais que depositam o dinheiro em espécie da sangria nos caixas eletrônicos da rede. A adesão dos usuários e do próprio varejo nos impulsionou a investir ainda mais. O depósito sem envelope e on-line é uma solução para quem precisa da conveniência e agilidade e para diferentes negócios que percebem no dia a dia os benefícios da circulação local do dinheiro”, afirma Maranini.

Passo a passo para realizar o depósito em contas do banco Santander e Banco do Nordeste nos caixas eletrônicos do Banco24Horas:

Selecionar a opção ‘Depósito em dinheiro’ na tela inicial do Banco24Horas (caso seja cliente do Santander ou Banco do Nordeste, inserir o cartão, fazer a identificação por senha ou biometria e no menu escolha a opção ‘Depósito’ – se preferir o acesso sem cartão, fazer a identificação por CPF e biometria e no menu escolha a opção ‘Depósito’); Selecionar uma das opções: ‘Conta corrente’ ou ‘Conta poupança’; Informar os dados de depósito do favorecido: número da agência e conta; Digitar o valor a ser depositado; Conferir as notas que podem ser depositadas no caixa; Colocar o dinheiro no local indicado; Conferir os dados do depósito; Confirmar se estiver tudo correto; Aguardar e retirar a impressão do comprovante de depósito bancário.

As notas aceitas pelos caixas eletrônicos para depósito sem envelope são as de R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00. Já o teto de depósito varia de acordo com a modalidade do usuário. No caso de clientes Santander, os depósitos realizados por correntistas podem chegar a R$ 9.990,00. Já para os não correntistas, o limite é de R$ 2.000,00. E tanto para os clientes correntistas como os não correntistas do Banco do Nordeste, o limite é de R$ 2.000,00 por transação.

Para garantir a eficiência do depósito em dinheiro sem uso de envelope, as notas não podem estar amassadas, dobradas e nem presas com clipes, grampos ou fitas adesivas.

Para além do Santander e Banco do Nordeste, os caixas eletrônicos do Banco24Horas também aceitam depósitos em dinheiro das seguintes instituições: Banco do Brasil, Bradesco, Banrisul, Banpará, Banco BMS, Banco BRB, Banco da Amazônia, Celcoin, Itaú e Fastcash.

Para encontrar os caixas eletrônicos do Banco24Horas habilitados com esta função, basta visitar o site ou o aplicativo do Banco24Horas: https://www.banco24horas.com.br/deposito

Website: https://www.banco24horas.com.br/