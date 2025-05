Avanços tornam cirurgia facial mais segura e eficaz

De acordo com último levantamento feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês), em 2023 no Brasil foram realizados mais de 800 mil procedimentos cirúrgicos nas áreas de face. Entre os mais realizados no país, destacam-se as intervenções que buscam melhorar a aparência da região perioral (lábios, a pele ao redor da boca e as linhas de expressão ao redor do lábio superior), lifting facial e blefaroplastia.

Cirurgião plástico especializado em cirurgias faciais, o Dr. Adriano Borges ressalta que, para garantir o sucesso de procedimentos estéticos como esses, é essencial que o profissional tenha profundo conhecimento da anatomia facial. Isso permite que as intervenções sejam feitas de maneira segura, evitando estruturas nobres que, se atingidas, podem causar sequelas.

“Na face isso é muito importante porque é uma região do corpo com uma quantidade muito grande de vasos sanguíneos, músculos e nervos. Quanto maior o conhecimento sobre todas as estruturas e camadas de tecidos da face, maior a capacidade do cirurgião de realizar procedimentos complexos com menor risco de intercorrências/sequelas e melhores resultados”, detalha.

Com especialização em Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial, o Dr. Adriano Borges destaca que essa área envolve o estudo aprofundado da anatomia dos planos mais internos da face, incluindo a estrutura óssea. Ele explica que, em determinados casos, alcançar uma boa harmonia facial ou corrigir assimetrias pode exigir intervenções nos ossos da face. Já em outras situações, a atuação em camadas mais profundas pode ser a melhor escolha para garantir resultados mais duradouros.

O cirurgião também afirma que existem diversos procedimentos faciais de caráter reconstrutivo:

Mentoplastia: pode auxiliar também a diminuir a Apnéia Obstrutiva do Sono;





Rinoplastia: ajuda na função respiratória;





Blefaroplastia: pode diminuir desconforto visual ao diminuir o peso nas pálpebras superiores.

“E temos também procedimentos reparadores que, além de melhorar a função, promovem melhora estética do local. Pacientes que apresentaram retiradas de tumores na face, ou que apresentaram alguma sequela devido a traumas (acidentes, queimaduras) ou devido a complicações de procedimentos faciais injetáveis ou cirúrgicos”, exemplifica o médico.

Tecnologia a favor da precisão cirúrgica

Além das habilidades médicas, a tecnologia também é essencial para melhorar os resultados estéticos das cirurgias crânio-maxilo-faciais. O Dr. Adriano Borges explica que atualmente existem softwares que contribuem para o planejamento das cirurgias, possibilitando, em certos casos, a criação de modelos tridimensionais que podem ser produzidos por meio de impressoras 3D. Com a simulação, é possível realizar um planejamento virtual mais fidedigno.

“Podemos, a partir da tomografia do paciente, fazer a reconstrução tridimensional e programar de uma forma mais específica os detalhes da cirurgia. Avaliar como corrigir assimetrias, mensurar as áreas que estão desproporcionais e serão corrigidas, calcular angulação desfavorável de alguma área e a sua correção”, informa.

Ainda segundo o médico, existe uma variedade de materiais biocompatíveis que podem ser usados com segurança e estabilidade nas camadas mais profundas da face. De acordo com Dr. Adriano Borges, a própria tecnologia tem permitido avanços na bioengenharia, o que possibilita o desenvolvimento de matrizes teciduais utilizadas em procedimentos cirúrgicos, além do isolamento de componentes celulares e fatores de cicatrização que contribuem para a regeneração dos tecidos.

O especialista também destaca a importância dos exames de imagem no planejamento cirúrgico. “Procedimentos que envolvem contornos ósseos faciais como a mentoplastia, ou cirurgias no nariz (rinoplastia), necessitam de uma tomografia computadorizada de face. Em alguns casos, na rinoplastia é também interessante uma avaliação funcional com videonasofibroscopia”, avalia.

Por fim, em relação à fase pós-operatória, Dr. Adriano Borges destaca alguns cuidados essenciais para garantir uma boa recuperação e minimizar riscos. Todas as cirurgias faciais demandam “repouso relativo, cuidados de higiene com a ferida operatória, ingestão hídrica adequada, alimentação saudável e balanceada, evitando alimentos gordurosos e inflamatórios, cuidados relacionados à prevenção de trombose venosa profunda e curativos conforme orientação médica”, explica.

Para mais informações, basta acessar o site oficial do Dr. Adriano Borges: https://dradrianoborges.com.br/