Consórcio registra recordes de diferentes índices em 2024

O sistema de consórcios no Brasil alcançou a marca histórica de 11,21 milhões de participantes ativos em dezembro de 2024, representando um aumento de 8,9% em relação aos 10,29 milhões registrados no mesmo mês de 2023. Os dados são da assessoria econômica da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC).

A entidade também divulgou que o setor registrou um recorde no índice de créditos comercializados, ou seja, a somatória de todas as cotas de consórcios vendidas no acumulado do ano. O volume de R$378,73 bilhões foi 19,6% maior que o contabilizado no acumulado de 2023, quando o segmento registrou R$316,7 bilhões.

Para Lucas Schacht, especialista em consórcios e CEO da LTS Consultoria e Consórcios, esse desempenho reflete a crescente conscientização dos brasileiros sobre a importância do planejamento financeiro e a busca por alternativas econômicas e seguras para aquisição de bens e serviços.

“O consórcio pode ser uma estratégia eficiente para quem busca investir de forma planejada e sem juros. Além da possibilidade de adquirir bens de alto valor, como imóveis e veículos, destaca-se a oportunidade de venda da carta contemplada”.

Segundo o especialista, a estabilidade econômica e a confiança na modalidade também contribuíram para esse cenário positivo. “Ao ser contemplado, o consorciado pode optar por vender sua carta de crédito por um valor superior ao investido, obtendo rentabilidade significativa. Essa prática pode ser especialmente vantajosa em cenários de valorização dos bens, tornando o consórcio uma alternativa atrativa de investimento”.

De acordo com Schacht, o consórcio se diferencia de outras formas mais comuns de aquisição por ser uma modalidade de compra planejada e econômica. “Enquanto financiamentos tradicionais impõem taxas elevadas de juros e a compra à vista exige alto desembolso imediato, o consórcio permite pagamentos mensais acessíveis e flexíveis”.

Opção de diversificação de investimentos

Schacht esclarece que o consórcio oferece a possibilidade de contemplação por sorteio ou lances. Para ele, isso proporciona ao participante o poder de compra à vista e potencializa negociações vantajosas. “O consórcio é uma ferramenta de diversificação de investimentos, que permite ao investidor formar patrimônio, direcionar recursos para diferentes segmentos, e a possibilidade de venda da carta contemplada adiciona uma camada extra de flexibilidade e potencial de lucro”.

A ABAC registrou 1,70 milhão de contemplados em 2024, o que representa uma alta de 4,9% sobre os 1,62 milhão registrados no acumulado de 2023. O volume de créditos disponibilizados chegou a R$100,58 bilhões, portanto cresceu 19,8% em relação aos R$ 83,93 bilhões do ano anterior. O segmento de imóveis alcançou 115,41 mil contemplações.



Ademais, estudos da assessoria econômica da ABAC, que consideram uma possível evolução da inflação com consequente elevação da taxa Selic e uma menor evolução do Produto Interno Bruto (PIB), projetam um crescimento de 8,0% para o setor de consórcio, em 2025. As previsões incluem um aumento de 20% no segmento de imóveis e novos recordes de adesões, negócios e participantes do sistema de consórcios.

Mesmo com as possibilidades animadoras, o especialista alerta que a análise especializada é fundamental para identificar a modalidade de consórcio que melhor se adapta ao perfil e objetivos do cliente. “Profissionais experientes avaliam fatores como capacidade financeira, prazo desejado, valor das parcelas e possibilidades de lances, orientando o cliente na construção de um plano estratégico de aquisição. Essa abordagem personalizada pode minimizar riscos e maximizar as chances de uma experiência bem-sucedida no consórcio”, alerta.

Segundo Schacht, através do serviço de uma consultoria, é realizada uma tutoria com o cliente para verificar a opção mais viável de acordo com o objetivo. “Iniciamos com uma análise detalhada das necessidades e objetivos do cliente, compreendendo seu perfil financeiro e metas de curto, médio e longo prazo. Com base nessa avaliação, apresentamos as opções de consórcio que melhor se alinham às suas expectativas, garantindo uma decisão segura e assertiva”.

Para mais informações, basta acessar: youtube.com/@lucas.ltsconsorcios?si=meJx2lG7rEm_dMvt