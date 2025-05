Médicos criam método integrado para cirurgia plástica

A busca pela realização de um sonho por meio da cirurgia plástica envolve mais do que apenas o desejo de transformar a aparência. Pensando nisso, os médicos e especialistas em cirurgia plástica da Clínica Ser, Dr. Carlos Camilo e Dra. Cíntia Rios, criaram o método “Cirurgia Plástica Funcional”, protocolo que oferece aos pacientes um acompanhamento integral e detalhado.

O método precede a intervenção cirúrgica, visando otimizar a saúde e garantir resultados mais seguros, duradouros e com uma recuperação mais rápida. A necessidade dessa abordagem integrada surgiu a partir de observações clínicas ao longo de 15 anos de experiência em cirurgia plástica.

“Começamos a orientar sobre alimentação, exercício físico e suplementos que, até então, eram apenas de farmácia comum. Observamos que as pacientes que aderiram às orientações evoluíam mais, tanto no trans-operatório, durante a cirurgia, quanto no pós-operatório. Além disso, modificaram seu estilo de vida e mantiveram os resultados”, relata Dra. Cíntia Rios.

Dr. Carlos Camilo, com base em sua experiência em metabolismo, longevidade e saúde, uniu-se a Dra. Cíntia Rios para formalizar essa visão. “Sistematizamos tudo aplicando para cirurgia plástica. Daí nasceu o conceito da ‘Cirurgia Plástica Funcional’, que hoje tomou forma e aplicamos de forma constante para todos os pacientes da clínica”, completa.

Dados do último relatório da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) revelam que o Brasil é o país que mais realizou procedimentos cirúrgicos em 2023 e o segundo com o maior número de intervenções não cirúrgicas, que compreendem as aplicações injetáveis.

Consciência, preparo e avaliação integral

O principal objetivo da “Cirurgia Plástica Funcional” é engajar o paciente de forma ativa no processo cirúrgico, elevando sua consciência sobre a importância dos cuidados pré e pós-operatórios.

“Essa jornada pré-operatória visa trazer consciência para o paciente da necessidade e da responsabilidade que ele tem no processo da cirurgia e diminuir de forma expressiva a chance de complicações, levando a um pós-operatório mais confortável e um resultado mais duradouro”, explica Dra. Cíntia Rios.

Antes de qualquer procedimento, os pacientes passam por uma avaliação minuciosa que abrange diversos aspectos de sua saúde e estilo de vida.

“O principal fator avaliado no pré-operatório é a motivação para a cirurgia. Dentro dessa motivação, o paciente traz sua história de vida, incluindo rotina de sono, alimentação, metabolismo, hormônios e a expectativa em relação à cirurgia. Na sequência, analisamos a composição corporal e os exames laboratoriais”, detalha Dr. Carlos Camilo.

Segundo o médico, a abordagem holística busca garantir que todos os fatores relevantes sejam considerados para uma cirurgia mais segura e eficaz.

Tratamento personalizado respeita a individualidade biológica

A “Cirurgia Plástica Funcional” não adota um protocolo único para todos os pacientes, a jornada é personalizada para cada pessoa, uma vez que cada ser humano é único, com um metabolismo específico.

Para a Dra. Cíntia Rios, é preciso respeitar a individualidade, a necessidade e o resultado que cada paciente pode e deseja ter. “Assim como cada ser é único, o preparo e a cirurgia também serão únicos. Essa personalização garante que o plano de cuidados seja adaptado às necessidades específicas de cada indivíduo”.

Correção de hábitos

Segundo Dr. Carlos Camilo, identificar e corrigir hábitos de vida inadequados é uma etapa crucial do protocolo, a fim de otimizar a função do organismo para que ele esteja preparado para o estresse cirúrgico.

“O que há de mais comum é que as pessoas não dormem bem, na sequência elas não bebem água e o mais importante, talvez, elas não vão ao banheiro regularmente — e quem não vive bem não pode ter uma boa cirurgia”, alerta.

Dra. Cíntia Rios destaca que o investimento no preparo pré-operatório tem um impacto direto na velocidade e qualidade da recuperação pós-cirúrgica. “Todo esse preparo visa acelerar a recuperação do pós-operatório. Ou seja, quanto mais preparado, desinflamado, desinchado, com sono e intestino regulados e alimentação balanceada, melhor o metabolismo funcionará e responderá ao trauma cirúrgico”, explica.

Beleza de dentro para fora

Para disseminar o conhecimento sobre o método “Cirurgia Plástica Funcional”, o Dr. Carlos Camilo (CRM: 86838) e a Dra. Cíntia Rios (CRM: 84535) lançaram o livro “Ser Funcional - Beleza De Dentro Para Fora”.

Segundo Dra. Cíntia Rios, o conceito tem inspirado diversos profissionais da área. “Muitos cirurgiões e nutricionistas do mundo todo que adotaram o conceito são nossos mentorados, que trabalham com objetivo de mudar as suas vidas e de seus pacientes”, conclui.

