Cirion apresenta Serviços de Landing Party na América Latina

A Cirion Technologies, um fornecedor de infraestrutura digital e tecnologia na América Latina, tem anuncia o lançamento de seu novo serviço de Landing Party, agora disponíveis em 15 estações de aterragem de cabos (Cable Landing Station -CLS) carrier-neutral na América Latina.

Os serviços de Landing Party da Cirion são desenhados para garantir a implantação e operação de sistemas de cabos submarinos. Desde a câmara de praia (BMH) até a estação de aterragem de cabos (CLS), e além, a Cirion oferece um conjunto de serviços e infraestrutura para atender às necessidades de conectividade. Isso inclui alojamento seguro para equipamentos, espaços dedicados, soluções robustas de energia, câmaras de praia existentes e novas, conexões de backhaul de fibra óptica de alta capacidade, gerenciamento seguro de redes, provisão e gestão avançada de capacidade, serviços remotos especializados e acesso 24 horas.

Os serviços de Landing Party fornecem infraestrutura dinâmica e escalável, combinada com conectividade de desempenho carrier-neutral e acesso a data centers de terceiros regionais. Com infraestrutura e CLS de alta disponibilidade, a Cirion garante que seus clientes possam navegar pelo ecossistema digital em constante mudança com confiança.

Características chave:

Espaços dedicados, seguros e personalizáveis para os equipamentos dos clientes.

Operação de equipamentos de alimentação de energia (PFE) e equipamentos de transmissão para fibra submarina (SLT), e fibra terrestre (TX).

Soluções de energia AC e DC personalizáveis, incluindo PDUs, UPS e geradores de backup.

Câmaras de praia (BMH) projetadas para as necessidades de aterragem do cabo submarino, equipamentos e dutos necessários, assim como rotas sob medida (fronthaul routes) até a CLS.

Serviços que garantem desempenho ótimo e uso eficiente da capacidade.

Técnicos especializados para manutenção e suporte de equipamentos submarinos e terrestres.

Acesso 24 horas para técnicos especializados.

Rotas de fibra diversas e conexões de alta capacidade para conectividade confiável.

Este conjunto abrangente de soluções turnkey é projetado para facilitar a aterragem sem problemas de novos sistemas de cabos na região, oferecendo aos proprietários de sistemas a oportunidade de aproveitar a ampla experiência da Cirion na operação de redes de fibra e equipamentos críticos para a missão. A abordagem carrier-neutral dos serviços de Landing Party da Cirion garante que os clientes tenham a flexibilidade de se conectar com múltiplos provedores, melhorando suas opções de conectividade e otimizando o desempenho da rede.

Os serviços de Landing Party da Cirion representam um avanço significativo na implantação e operação de sistemas de cabos submarinos na América Latina. Com foco em segurança, eficiência e desempenho, a Cirion continua a liderar a indústria na provisão de soluções inovadoras para conectividade global.

Sobre a Cirion:

A Cirion é uma empresa provedora de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de serviços de colocation, infraestrutura de data center, conectividade e serviços de redes de fibra terrestre e submarina. A Cirion atende mais de 5.500 clientes multinacionais e com sede na América Latina, incluindo empresas, agências governamentais, hyperscalers, provedores de serviços, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região da América Latina. Saiba mais sobre a Cirion em www.ciriontechnologies.com

