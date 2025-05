Planning amplia presença nacional com duas incorporações

O Grupo Planning, empresa especializada em soluções contábeis, tributárias, financeiras e societárias para médias e grandes empresas, anuncia a incorporação da TBS Consultoria, com sede em São Paulo, e da Officer Contabilidade, de Curitiba. O movimento integra o plano estratégico de fortalecimento regional da companhia e amplia sua atuação nas regiões de maior concentração econômica do país.

Com a integração das novas unidades, a Planning passa a contar com quase 100 novos profissionais, somando mais de 600 colaboradores em todo o Brasil. A carteira de clientes ultrapassa dois mil grupos empresariais, representando mais de R$50 bilhões em faturamento sob gestão, com operações ativas em todos os estados.

“A união com a Planning representa um novo capítulo para a TBS e para os nossos clientes. Compartilhamos valores como excelência técnica, proximidade no relacionamento e foco em soluções estratégicas, o que potencializa nossa capacidade de entrega”, afirma Marcos Amorim, CEO da TBS.

“Fazer parte da Planning significa integrar uma estrutura nacional, com visão de longo prazo e capacidade de atender clientes em diferentes mercados de forma coordenada”, complementa Evandro Pierini, fundador da Officer Contabilidade e agora sócio da Planning.

A expansão para São Paulo e Curitiba integra o plano de consolidação nacional da marca, que prevê a abertura de dez novas unidades em regiões estratégicas até 2026. A companhia aposta em uma estrutura com hubs regionais para padronizar a operação e manter o alto nível de atendimento a médias e grandes empresas.

“A incorporação da TBS e da Officer fortalece nossa presença nas regiões Sudeste e Sul, que são centrais para a estratégia de expansão da Planning. Esse movimento reforça nosso compromisso em desenvolver hubs de alta performance em praças prioritárias”, afirma Pedro Araújo, sócio e CEO do Grupo Planning.

Com oito anos de mercado, a Planning oferece soluções de contabilidade, gestão tributária, financeira e societária para empresas de diferentes setores, mantendo um NPS superior a 90. “Acreditamos em uma contabilidade integrada à gestão, com foco em dados, performance e apoio à tomada de decisão estratégica”, conclui Araújo.

Website: https://planning.com.br/