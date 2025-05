Boomi anuncia vencedores do Customer Innovation Award 2025

A Boomi™, líder em automação impulsionada por inteligência artificial (IA), anunciou hoje os vencedores do Boomi Customer Innovation Awards 2025, na Boomi World em Dallas, Texas.

O prêmio deste ano reconhece organizações que não só estão navegando pelas mudanças digitais, como também estão usando a Boomi Enterprise Platform para liderar essa empreitada. Os vencedores a seguir demonstram que estão preparados para o futuro ao desenvolver soluções escalonáveis e ágeis para atender as demandas em constante evolução do setor. Seus projetos se destacam pelo uso visionário de integração, automação, gerenciamento de dados e funcionalidades de IA para enfrentar desafios complexos de maneiras únicas.

Os sete vencedores em destaque são:

Crane Worldwide Logistics

Georgia Department of Human Services

Lexitas

NFI Industries

Oceaneering

Penumbra, Inc

Tactile Medical

“O que torna esses inovadores da transformação digital realmente únicos é o impacto concreto que obtiveram com a Boomi Enterprise Platform”, afirmou Matt Heinz, diretor de receitas (CRO) da Boomi. “Ao repensar seus modelos de operação, atendimento e entrega de valor, eles estão criando uma nova referência para a inovação nas empresas atuais. A forma como utilizam integração e automação para enfrentar desafios complexos e gerar resultados notáveis em toda a organização é, de fato, inspiradora.”

Sobre a Boomi

A Boomi é referência global em automação impulsionada por inteligência artificial e apoia organizações ao redor do mundo na automação e otimização de processos essenciais para acelerar a conquista de resultados. A Boomi Enterprise Platform combina, em uma única solução, integração de sistemas, gerenciamento de dados, orquestração de IA e gerenciamento de APIs, tudo com fluidez e inteligência. Com mais de 23.000 clientes e uma rede com mais de 800 parceiros, a Boomi está transformando a forma como empresas de todos os tamanhos alcançam agilidade nos negócios e excelência operacional. Descubra mais em boomi.com.

