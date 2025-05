Boomi avança na automação impulsionada por IA com grandes novidades na Boomi World 2025

A Boomi™, líder em automação impulsionada por inteligência artificial, anunciou hoje um conjunto de inovações de produto projetadas para acelerar e expandir a automação inteligente em empresas de todos os portes e setores. Essas inovações, incluindo a disponibilidade geral do Boomi Agentstudio, novos agentes de IA poderosos, a adição do Boomi Data Integration (anteriormente Rivery)àPlataforma Empresarial Boomi, e o suporte ao Protocolo de Contexto do Modelo (MCP), refletem o compromisso da empresa com a transformação dos negócios através de uma plataforma unificada, aberta e nativamente orientada por IA.

As empresas estão cada vez mais sobrecarregadas com a fragmentação digital e a dispersão de dados”, afirmou Steve Lucas, presidente do conselho e diretor executivo da Boomi. “O futuro pertence às organizações capazes de conectar tudo de forma inteligente e automatizar qualquer processo, e a Boomi é A plataforma que torna isso possível. Com essas inovações, estamos capacitando nossos clientes a agir mais rápido, trabalhar com mais inteligência e liderar em um mundo orientado por IA”.

Destaques das inovações de produto

Disponibilidade geral do Boomi Agentstudio

O Boomi Agentstudio (anteriormente chamado Boomi AI Studio) é a única solução completa de gerenciamento do ciclo de vida de agentes de IA, que capacita as organizações a projetar, governar e orquestrar todos os agentes de IA em escala, dentro de um ambiente seguro e sem necessidade de programação (no-code). Combinando ferramentas intuitivas com governança corporativa robusta, o Boomi Agentstudio acelera de forma responsável o desenvolvimento de agentes de IA para casos de uso reais, desde suporte ao cliente até automação de relatórios de despesas.

Com o lançamento oficial da disponibilidade geral, a Boomi está expandindo suas capacidades de integração para incluir o Amazon Q Business. A Boomi agora é um Processador de Dados aprovado para todos os clientes da Amazon Web Services (AWS), um marco que oferece funcionalidades robustas e de nível corporativo para quem desenvolve agentes de IA na AWS. A governança expandida do Agentstudio oferece registro centralizado de agentes para o Amazon Bedrock, permitindo observabilidade entre diferentes provedores. Além disso, a nova funcionalidade Agent Step permite que desenvolvedores integrem agentes registrados diretamente ao Process Canvas, de forma fluida.

Novos agentes de IA da Boomi

Os clientes da Boomi já implantaram mais de 33.000 agentes de IA, impulsionando hiperprodutividade. Essas entidades de software inteligentes atuam em nome de desenvolvedores para automatizar tarefas complexas, otimizar processos de negócios e acelerar a integração de aplicações, dados e APIs, reduzindo drasticamente o tempo até a entrega de valor e aumentando a eficiência operacional. Os novos agentes incluem:

Integration Advisor Agent: analisa processos de integração de forma autônoma e fornece feedback acionável para melhorar a eficiência e a manutenção.

analisa processos de integração de forma autônoma e fornece feedback acionável para melhorar a eficiência e a manutenção. API Design Agent: projeta e edita rapidamente APIs adaptadas às necessidades técnicas e comerciais, gerando de forma autônoma especificações OpenAPI que utilizam as práticas recomendadas para definições de API compatíveis e abrangentes.

projeta e edita rapidamente APIs adaptadas às necessidades técnicas e comerciais, gerando de forma autônoma especificações OpenAPI que utilizam as práticas recomendadas para definições de API compatíveis e abrangentes. API Documentation Agent: acelera o tempo de lançamento no mercado ao gerar automaticamente documentação técnica e de negócios a partir das definições de API.

acelera o tempo de lançamento no mercado ao gerar automaticamente documentação técnica e de negócios a partir das definições de API. Data Connector Agent: projeta e cria conectores de integração de dados para qualquer fonte REST com rapidez. Conecta todos os dados dentro de uma única plataforma, sem necessidade de soluções de terceiros.

Esses agentes estão incluídos naPlataforma Boomi Enterprise, sem custos adicionais, e podem ser utilizados imediatamente, oferecendo às equipes flexibilidade para incorporar IA em todos os processos de negócio.

Suporte ao Protocolo de Contexto do Modelo (MCP)

O Protocolo de Contexto do Modelo (MCP) surgiu como um padrão aberto revolucionário que permite que agentes de IA se conectem às ferramentas e recursos necessários para planejar e executar tarefas. A Plataforma Empresarial Boomi integrará suporte nativo ao MCP em toda a sua arquitetura, reconhecendo-o como protocolo principal de execução de processos e expondo automaticamente APIs como endpoints MCP por meio do Boomi API Management. O Boomi Agentstudio utilizará o MCP para acessar as ferramentas de forma contínua, e a introdução de um novo portal MCP permitirá agregação e descoberta de ferramentas, garantindo segurança e governança de nível empresarial.

Boomi Data Integration

O Boomi Data Integration, anteriormente conhecido como Rivery, é agora parte da plataforma Boomi, disponibilizando novos e poderosos recursos de dados. Com processos de dados automatizados de ponta a ponta, as organizações podem acelerar a entrega de análises e produtos de dados orientados por IA. Com conectores de dados gerenciados, captura de dados de alteração baseada em registro (CDC), uma interface de usuário moderna e intuitiva e observabilidade aprimorada, o Boomi Data Integration permite que os usuários incluam, transformem e ativem dados de qualquer fonte, com mais rapidez, em maior escala e com mais precisão do que nunca.

Uma plataforma para um mundo digital fragmentado

“À medida que as empresas aceleram a adoção de IA, elas precisam de plataformas de dados que unam silos, simplifiquem a gestão de dados e entreguem automação inteligente”, disse Matt Aslett, diretor de pesquisa da ISG. “A abordagem de plataforma da Boomi está bem posicionada para essa oportunidade, combinando integração, automação, gerenciamento de APIs e dados com capacidades nativas de IA, enfrentando os desafios das empresas digitalmente fragmentadas”.

“A Boomi está em uma posição única na interseção entre IA, dados corporativos e automação de processos de negócios”, declarou Ed Macosky, diretor de produtos e tecnologia da Boomi. “Como criadores da categoria iPaaS, e a primeira plataforma de integração e automação a introduzir agentes de IA com gestão de ciclo de vida completo, a Boomi continua liderando o setor. Com os comunicados de hoje, estamos estabelecendo um novo padrão para a automação com IA, capacitando as organizações a agir com mais agilidade, operar com mais inteligência e extrair o máximo valor de seus dados”.

Recursos adicionais

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em integração e automação inteligente, ajuda organizações em todo o mundo a automatizar e aperfeiçoar processos essenciais para a obtenção de resultados de negócios com mais rapidez. Aproveitando recursos avançados de IA, a Boomi Enterprise Platform conecta perfeitamente sistemas e administra fluxos de dados com gestão de API, integração, gerenciamento de dados e orquestração de IA em uma solução abrangente. Com mais de 23.000 clientes a nível mundial e uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi está revolucionando a forma como empresas de todos os tamanhos conquistam agilidade empresarial e excelência operacional. Saiba mais em boomi.com

