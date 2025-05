Ohana Development lança o projeto "Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana", um monumento de sofisticação à beira-mar nos Emirados Árabes Unidos

A Ohana Development, principal incorporadora imobiliária conhecida por suas propriedades de luxo, apresentou o projeto "Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana", em parceria com a marca de relógios e joias de luxo Jacob & Co. O projeto foi revelado no Emirates Palace Mandarin Oriental, em Abu Dhabi. Situado em Al Jurf, na fronteira entre Dubai e Abu Dhabi, este empreendimento de 1,3 bilhão de dólares combina a natureza com arte e artesanato excepcionais.

O empreendimento Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana apresenta 457 unidades residenciais, incluindo apartamentos com vista para o mar, vilas, coberturas, sky mansions e mansõesàbeira-mar - cada um retratando o espírito da vida litorânea de alto padrão. As coberturas, a partir de US$ 6 milhões, oferecem vistas de 180 graus e amplos espaços internos. Já as sky mansions, a partir de US$ 21 milhões, oferecem vistas panorâmicas de 360 graus e elevadores privativos.

As mansões e vilas de três a seis quartos, com piscina privativa, estão disponíveis com vistas para a reserva natural ou para o canal, enquanto as acomodaçõesàbeira-mar oferecem um espaço incomparável e uma vista panorâmica do mar.

Husein Salem, CEO da Ohana Development, disse: “Nossa visão para o Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana é elevar a experiência de viveràbeira-mar, desenvolvendo um santuário exclusivo ao longo da costa. Estamos construindo um refúgioàbeira-mar onde experiências personalizadas, elegância atemporal e tranquilidade se unem para oferecer um estilo de vida diferenciado”.

Jacob Arabo, presidente e diretor criativo da Jacob & Co., acrescentou: "Realizando este trabalho em estreita colaboração com a Ohana Development, incorporamos nosso patrimônio de excelência artística e um estilo de vida ultraluxuoso em cada detalhe. O Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana é uma homenagemàarte costeira, onde o design, o artesanato e o encanto do mar se unem para criar residências excepcionais".

As instalações estilo resort englobam o Jacob & Co. Social Club, que possui o primeiro Cigar Lounge do mundoàbeira-mar, um centro de negócios e o Jacob & Co. Residents Club, exclusivo para associados, que dispõe de uma galeria de relógios e mostras de arte que mudam constantemente. O empreendimento também apresenta o primeiro Jacob & Co. Beach Club do mundo, um destino vibranteàbeira-mar.

Ao chegar, os moradores são recebidos em um grande átrio, coroado por um relógio de teto Jacob & Co. de 10 metros de largura. A conclusão está prevista para o segundo trimestre de 2028.

Para mais informações, acesse https://ohana-development.com.

