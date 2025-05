GPs reavaliam táticas operacionais diante do aumento da complexidade dos SPVs

Diante do aumento das exigências regulatórias e pressões operacionais, os parceiros gerais (GPs) estão recorrendo cada vez maisàterceirização eàtecnologia para gerenciar veículos de propósito específico (SPVs) com mais eficiência. Essa tendência é destacada em um novo relatório da CSC, líder em soluções globais de administração empresarial e compliance.

A CSC entrevistou 400 GPs nas Américas, Europa (incluindo o Reino Unido) e Ásia-Pacífico para entender como as mudanças no mercado e as pressões operacionais estão transformando as estratégias de gestão de SPVs.1 Os resultados completos são detalhados no relatório SPV Global Outlook 2025: How GPs are Shaping Strategies for Long-Term Success.

Conformidade regulatória e mitigação de riscos estão no topo das prioridades dos GPs, com quase três quartos apontando o aumento da carga regulatória e os riscos reputacionais e financeiros associados como principais preocupações. Lidar com mudanças regulatórias foi citado como o maior desafio na criação e gestão de SPVs, seguido de perto pela administração de diferenças operacionais em diferentes regiões.

Esses desafios surgem em um momento crucial, com os mercados se tornando cada vez mais competitivos, complexos e globalizados. Apesar da inflação e das incertezas geopolíticas, os GPs continuam focados em investir capital disponível e aproveitar o apetite dos LPs por estratégias diferenciadas e de longo prazo.

Diante dessas mudanças, os GPs preveem um aumento na demanda por estruturas de investimento mais diretas, personalizadas e flexíveis. Espera-se que os fundos de coinvestimento tenham a maior procura nos próximos três anos, seguidos por fundos setoriais e evergreen.

"Os fundos tradicionais ainda estão muito ativos, mas as demandas dos LPs estão aumentando e continuarão crescendo", observa Thijs van Ingen, líder global de soluções corporativas da CSC. "Os LPs buscam acesso a negócios especiais, como estruturas de clubes e contas gerenciadas separadamente, o que força os GPs a inovar com coinvestimentos, fundos evergreen ou veículos especiais de joint venture. Embora essas estruturas não sejam novas, elas estão crescendo em volume e gerando uma complexidade significativa para relatórios e operações subjacentes".

Em resposta a isso, 63% dos GPs relatam que já aumentaram significativamente o uso de terceirização para fornecedores externos. As prioridades operacionais para a próxima fase de crescimento incluem portais centralizados para SPVs (63%), gestão de caixa aprimorada (58%) e melhores sistemas de gestão de entidades (45%).

"A questão para os GPs não é mais como gerenciar mudanças, mas como liderar por meio delas", disse Ram Chandrasekar, líder global de soluções de fundos da CSC. "O que os GPs precisam hoje é de um ecossistema conectado que ofereça uma visão centralizada de todo o seu portfólio corporativo. SPVs, fundos, investimentos — cada um representa um conjunto distinto de dados, e os gestores precisam conectá-los de maneira fluida para operar de maneira eficiente. Ao investir em melhorias operacionais e estabelecer parcerias estratégicas, os GPs estão garantindo uma gestão de SPVs mais eficiente, com maior escalabilidade e resiliência".

Para receber uma cópia do relatório SPV Global Outlook 2025: How GPs are Shaping Strategies for Long-Term Success da CSC, entre em contato pelo e-mail cscteam@cdrconsultancy.com.

1 A CSC, em parceria com a Pure Profile, realizou uma pesquisa com 400 GPs nas Américas, Europa (incluindo o Reino Unido) e Ásia-Pacífico. Desses, 200 estavam ativos em capital privado (definido como private equity e crédito privado) e 200 em ativos reais (definidos como imóveis e infraestrutura).

Sobre a CSC

A CSC é a principal fornecedora mundial de soluções de administração de negócios e compliance, oferecendo expertise líder no setor e alcance global incomparável para gestores de fundos alternativos e participantes dos mercados de capitais. Com uma vasta experiência institucional e uma abordagem personalizada, a CSC oferece uma linha completa de serviços de administração de fundos, gestão fiduciária, agência e compliance, apoiando uma ampla gama de transações no mercado privado e público, estratégias complexas de fundos e operações escalonáveis.

Reconhecida como parceira de confiança por mais de 70% do PEI 300 e 90% das empresas da Fortune 500® , a CSC auxilia seus clientes a superar complexidades operacionais e transacionais em mais de 140 jurisdições e diversas classes de ativos. Com uma capacidade global robusta, nossas equipes de especialistas fornecem soluções adaptadas às necessidades de cada cliente. Privadamente administrada desde 1899, a CSC combina alcance global, expertise local e soluções inovadoras para ajudar seus clientes a prosperar.

We are the business behind business®. Saiba mais em cscglobal.com.

