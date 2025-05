WeWork reúne Spotify, Espaço da Audição e Podcast Arte de Vencer em palestra

Após evento que reuniu Nubank, Bis e TikTok em 2024, a segunda edição do WeWork Apresenta Meetmind (@meetmindhub) acontece no WeWork Paulista (@wework_br), que sedia o evento de Growth e Marketing com profissionais do ramo e empreendedores. O novo encontro está marcado para o dia 22 de maio, às 19h.



O momento seleto inclui vagas para apenas 60 empresários no público, onde ouvirão palestras do Spotify (@spotifybrasil), Shopee (@shopee_br), PicPay (@picpay), Espaço da Audição (@espacodaaudicao, maior rede de aparelhos auditivos do país), Podcast Arte de Vencer (@podcastartedevencer), Don Luiz (@donluizcream), Meta (@meta) e Boca Rosa (@bocarosabeauty) sobre marketing, growth, vendas e customer success. A noite inclui, ainda, etapas para networking e inspiração. As inscrições serão abertas e divulgadas na rede social do projeto.



Com realização da Agência Triaga, os especialistas vão abordar desafios do dia a dia, cases de sucesso, erros e aprendizados, além de insights e trajetória profissional. "O objetivo é criar um ambiente de troca entre especialistas, saindo do estilo costumeiro de palestras e gerando interações e casos práticos que possam servir como guia", explica Raphael Machado, criador da iniciativa.



À frente do Espaço da Audição e do Podcast Arte de Vencer, o empresário Cláudio Gonçalves afirma que levará ensinamentos também aderidos com alguns dos convidados do podcast, que já entrevistou Microsoft (@microsoftbr), Espaçolaser (@espacolaser) e outras marcas nacionais e internacionais.



Alguns dos palestrantes confirmados são:

Carinna Morena (Gerente de Marketing - Spotify);

Rodrigo Farah (Marketing Shopee);

Victória Licastro (Marketing Boca Rosa);

Marlon Spinola (Growth - PicPay);

Luiz Nato (Sócio Fundador - Don Luiz);

Nathália Evelyn (Ex-Meta);

Claudio Gonçalves (Podcast Arte de Vencer);

Ariane Bonucci (Espaço da Audição: maior rede de atendimento e aparelhos auditivos do país).



Serviço: WeWork apresenta Meetmind – Growth e Marketing

Data: 22 de maio de 2025

Website: https://www.instagram.com/meetmindhub