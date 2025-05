Brasileiro cria centro de negócios para imigrantes nos EUA

Visando iniciativas voltadas à capacitação profissional e à conexão de empresários entre comunidades imigrantes nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, o brasileiro Joe Douglas estruturou um centro empresarial voltado a imigrantes empreendedores, com foco na troca de experiências, acesso à formação técnica e incentivo à formalização de negócios.

Natural de Araraquara (SP), Douglas migrou para os EUA em 2019, após atuar em diversas funções no Brasil e na Europa, entre elas a de policial militar e vendedor de móveis planejados. Ao chegar ao país norte-americano, iniciou atividades como instalador de pisos e, a partir de 2020, passou a investir em empreendimentos nos setores de construção, capacitação e eventos empresariais.

O principal projeto desenvolvido é o DX Business Center, localizado em Orlando, apresentado como um espaço voltado ao apoio de empresários imigrantes. “Reunimos serviços de coworking, capacitação e networking para profissionais que desejam atuar no mercado norte-americano, especialmente brasileiros”, destaca o empresário.

Outras iniciativas ligadas ao nome de Joe Douglas incluem a Construction Academy, voltada à formação técnica de trabalhadores no setor de construção civil, com metodologia alinhada ao código de edificações da Flórida; a DX Properties, voltada à gestão de ativos imobiliários; e a Vex Racing, projeto que relaciona conceitos de performance empresarial com o universo das corridas automobilísticas.

Entre os eventos promovidos pelo grupo, estão encontros de networking e conferências empresariais que envolvem lideranças das comunidades brasileira, hispânica e norte-americana. Um dos destaques é o USA Business Summit que, segundo os organizadores, tem por objetivo aproximar investidores, empresários e especialistas do mercado americano.

“Minha atuação se baseia em experiências vividas pessoalmente. Meu objetivo é contribuir para que imigrantes brasileiros ampliem sua presença nos setores formais da economia”, completou.

Informações sobre os projetos desenvolvidos podem ser consultadas por meio do site www.joedouglasdx.com.

Instagram: @joedouglasdx

LinkedIn: joedouglasdx

Website: http://www.joedouglasdx.com