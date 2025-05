Novo presidente do IMED assume com foco em humanização

José Ronald Rocha é o novo presidente do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED). Apoiado pelos conselheiros, ele assume a supervisão das atividades da Organização Social que é responsável pela administração do Hospital Estadual de Trindade (Hetrin), do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) em Uruaçu, do Hospital Estadual de Formosa (HEF), das Policlínicas Estaduais da Região Nordeste – Posse e da Região do Entorno – Formosa, em Goiás, e do Hospital Municipal da Brasilândia (HMB), em São Paulo. Todos do Sistema Único de Saúde (SUS).

No almoço de posse, em São Paulo, Rocha enalteceu a vocação humanista do IMED. “Há quatro anos, quando entrei no conselho, uma das primeiras visitas que fiz foi Formosa, em Goiás. Havia uma emergência nacional de combate à covid-19. O IMED chegou com a missão de oferecer uma opção para essas famílias e conseguimos fazer em pouquíssimo tempo. Agora, pouco antes de assumir a presidência, volto de uma recente viagem a essa mesma Formosa e com muito orgulho relato que vi um hospital moderno e prestes a ficar ainda melhor. As obras de ampliação estão em andamento, muito em breve serão entregues e a população reconhece a importância desse trabalho que envolve saúde pública e acolhimento. O que se viu, nesse período de cinco anos, foi um salto quântico de qualidade. É muito gratificante fazer parte dessa evolução do SUS”, relata o gestor.

O Hospital Estadual de Formosa (HEF) está em reforma e ampliação, com previsão de conclusão ainda este ano. A obra visa transformar o hospital em um complexo hospitalar, triplicando sua área e leitos. A reforma inclui a construção de um novo bloco com maternidade, banco de leite e pronto-socorro infantil, entre outras instalações. A visita dos conselheiros foi em abril.

Posse

A posse se deu em São Paulo com a participação dos membros da diretoria do IMED. Entre eles destacam-se o presidente do Conselho Administrativo, Miguel Tortorelli; os conselheiros administrativos Marcelo Ribeiro, Getro de Pádua e Daniel Figueiredo; o conselheiro fiscal John Flavin e os diretores André Sader, financeiro, e Paulo Leme Filho, jurídico.

Vitae

José Ronald Rocha é engenheiro metalúrgico formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). Possui vasta experiência de gestão executiva, sendo atualmente vice-presidente de entidade associativa da área de agroindústria.

Sobre o IMED

O Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED) é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que presta serviços de relevante interesse público na área de saúde. Mais informações em www.imed.org.br.

Website: http://www.imed.org.br