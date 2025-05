Inteligência Artificial promete ampliar 427 milhões de vagas

A Inteligência Artificial pode impulsionar a criação ou ampliação de até 427 milhões de empregos em diferentes setores. O dado está no relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) “Revolutionizing Health and Safety: The Role of AI and Digitalization at Work” - Revolucionando a Saúde e Segurança: O Papel da IA e da Digitalização no Trabalho, em português, na página 6.

Ainda segundo o relatório, na mesma página, os impactos da automação e da Inteligência Artificial variam conforme a região e o perfil demográfico. No caso da América Latina, a exposição tende a ser menor, já que a economia da região é fortemente baseada em setores agrícolas e informais - áreas menos afetadas pela IA generativa.

Na página 10 do relatório, destaca-se que sistemas de Inteligência Artificial também podem aliviar os trabalhadores de funções como o planejamento e a execução de tarefas. Um exemplo citado é uma pesquisa realizada com 34 mil profissionais, em 18 países, na qual 64% dos entrevistados afirmaram que a IA e a automação contribuíram para reduzir tanto a carga de trabalho quanto os níveis de estresse.

Para Daniel Maximilian Da Costa, fundador e CEO do Latin American Quality Institute (LAQI), os dados evidenciam a crescente necessidade de as empresas investirem em especialização, especialmente no que diz respeito à tecnologia. Segundo ele, esse avanço pode ser impulsionado por meio de encontros, conferências, treinamentos e programas de certificação voltados tanto para líderes quanto para colaboradores.

“É fundamental criar ocasiões que coloquem essa temática em destaque. Um exemplo disso é o LAQI Impact Summit – Brazil 2025, que será realizado no dia 16 de maio, em São Paulo. Trata-se de um ponto de encontro para líderes visionários que desejam conduzir essa transformação, utilizando tecnologias avançadas como blockchain e inteligência artificial, por meio do modelo Q-ESG, uma metodologia que une os princípios da Qualidade Total aos critérios ESG. A iniciativa reforça a urgência de que gestores e colaboradores estejam cada vez mais preparados para um cenário corporativo em constante evolução”, finaliza.